Krnáčová končí, prý vyřešila „nejhorší problémy“. Proboha, které? Komentář Viliama Bucherta

V roce 2014 Adriana Krnáčová tvrdila, že politické strany jako ODS, ČSSD a TOP 09 jen slibují, že to už teď bude „jinak“ a že ona jim nevěří. Také slibovala, že vše bude jinak. Výsledek? Více než tristní.

Můžeme pominout občasné vulgární vyjadřování Krnáčové, ve kterém se hodně podobá svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi, podívejme se ale, co primátorka údajně za čtyři roky vyřešila. Vlastně nevyřešila. Na její obranu snad jen tolik, že některé problémy se vyřešit za několik let v Praze nedají. Jenže Krnáčová v roce 2014 na billboardech nabubřele tvrdila, že na to „prostě dohlídne“, „prostě to zařídí“ a „prostě to postaví“.

Největším problémem Prahy posledních desetiletí je doprava. Jak se to v posledních letech změnilo? Nijak. Vytunelovaný tunel Blanka se sice otevřel, ale to nebyl projekt Krnáčové. Pořád chybí vnější automobilový okruh, pořád tráví lidé čas v dopravních zácpách, vyskytují se opakované problémy v případě tramvají (jela někdy nejvyšší představitelka města tramvají?), pořád neexistuje rychlé spojení na letiště, kde naopak pořád přibývají cestující.