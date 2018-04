Panika tureckého sultána. Proč žene Erdogan Turky k volebním urnám? Komentář Marka Hudemy

Turecko není tak silné, jak se zdá a stejně tak je křehká vláda jeho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ukazuje to vyhlášení předčasných voleb, které se budou konat letos v červnu, téměř o rok a půl dříve, než se původně plánovalo. A není to dobrá zpráva pro Turky ani pro Evropu.

Erdoganovi se přezdívá nový sultán a posiluje od předloňského pokusu o vojenský převrat v zemi svoji moc prostřednictvím zatýkání svých odpůrců, čistek ve státním aparátu, armádě i školství a potlačováním svobodného tisku. Loni si pak nechal v referendu odhlasovat posílení pravomocí prezidenta. Mělo k tomu dojít po volbách v listopadu 2019. Jenže teď se Erdogan bojí, že by příští rok už nemusel volby vyhrát a tak se je minulý týden rozhodl urychlit.

Erdogan se dlouho dušoval, že předčasné volby nepřipadají v úvahu. Pak ale obrátil. Důvodů je hned několik. Za prvé je to ekonomická situace. Pod jeho vládou turecká ekonomika téměř 15 let rostla a Turci bohatli. Velká část z nich zásluhy za to přičítala právě Erdoganovi a jeho islamistické Straně spravedlnosti a rozvoje. Teď se podle ekonomů objevují náznaky blížící se hospodářská krize. Kurs turecké měny se propadl a roste inflace. Ta inflace, kterou si Turci spojují s chudobou před Erdoganovými časy.

Erdogan by proto rád viděl Turky u volebních uren dříve, než se situace zhorší. Dalším důvodem je, že chce využít nacionalistické vlny, které se vzedmula v souvislosti s tureckou invazí do Sýrie. Turecko ovládlo enklávu Afrín, kterou původně drželi syrští Kurdové. Erdogan je označuje za odnož tureckých kurdských separatistů a proto je třeba je potřít. V Erdoganově pojetí je boj v Sýrii bojem o zachování tureckého státu. Podle průzkumů veřejného mínění ofenziva v Sýrii skutečně podstatně zvýšila popularitu Erdoganovy strany i jeho samotného. Experti ale předpokládají, že časem tento vliv pomine.

A konečně posunutí termínu voleb zmenšuje pravděpodobnost, že se opozici podaří postavit proti Erdoganovi silného kandidáta. Opozice proti Erdoganovi je roztříštěná a shodne se v podstatě jen na tom, že u prezidenta sílí autoritářské tendence a volby jsou vypsány příliš narychlo. Sezai Temelli, spolupředseda opoziční prokurdské levicové strany HDP, to komentoval tak, že to nejsou předčasné volby, ale volby vyhlášené v panice.

Málokdo dnes pochybuje o tom, že letos ve volbách zvítězí současný prezident a jeho Strana spravedlnosti a rozvoje, která jde do voleb společně s částí nacionalistů. Zároveň po volbách automaticky začnou platit loni odsouhlasené změny ústavy. Erdogan tím výrazně posílí svoji moc a ve výjimečných případech bude moci vládnout bez parlamentu dekrety. Navíc v Turecku od předloňského pokusu o puč stále platí výjimečný stav a jsou zatýkání stále noví a noví skuteční i domnělí odpůrci tamní vlády.

Pokud se naplní předpovědi poklesu ekonomiky i popularity vlády a prezidenta po volbách, Erdoganovou logickou reakcí bude zřejmě další, ještě tvrdší útok na opozici. Ve snaze získat podporu tureckých nacionalistů pak bude vyostřovat i spory s Evropskou unií, která ho kritizuje za porušování lidských práv v zemi. A pokud bude mít možnost, rozpoutá válku proti dalším kurdským enklávám v Sýrii nebo proti vlastním Kurdům. Ty ostatně momentálně považuje za zrádce. Nejen kvůli jejich snahám o autonomii, ale hlavně kvůli tomu, že ve volbách v roce 2015 nevolili jeho stranu v takovém počtu v jakém očekával.