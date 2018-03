Putin si pohrává s Českem jako s onucí, jenom Zeman to pořád nevidí. Komentář Viliama Bucherta

Bylo by naprostým omylem si myslet, že v Rusku se některé věci odehrají pouze náhodou a autoritářská moc s nimi nemá nic společného. To je i případ sobotního vystoupení Marie Zacharovové, mluvčí ministerstva zahraničních věcí v televizi Rossia-24. Tato paní už léta sděluje oficiální názory ruského kabinetu. Navíc Rossia-24 je televizní kanál vlastněný vládou a provozuje ho státní organizace, která se jmenuje „Vserossijskaja gosudarstvennaja televizionnaja i radiovešatelnaja kompanija“. Napadení Česka ze strany Zacharovové byl tedy schválený a promyšlený tah.

„Jak mohli dojít k tomu, že v tom má prsty Rusko, když nám ty vzorky nepředali? Vždyť oni logicky tuto látku nemají, neměli by mít. S jakými vzorky to porovnávali, že dělají takové závěry? Závěr se nabízí sám, možná ani ne tak závěr, jako otázky: znamená to, že mají vzorky, které skrývají, nebo je to úplná lež od začátku do konce. Je nejpravděpodobnější, že zdrojem původu dané látky jsou státy, které od konce 90. let provádí intenzivní výzkum látek z projektu Novičok. Je to Velká Británie, Slovensko, Česko, Švédsko a ohledně USA je otázka otevřená,“ řekla Zacharovová v přenosu Rossia-24.

Ano, přesně takto se chovají autoritářské velmoci, které si chtějí omotat kolem prstu menší státy, jejichž politici jim to dovolí. To je bohužel už několik let i případ České republiky. Miloš Zeman vysílá opakovaně vstřícné signály k Vladimiru Putinovi, jehož jedním ze strategických cílů je přitom „rozložit“ Západ a soupeřit s „nepřátelským“ NATO. S tou aliancí, jejímž jsme členem.

Více si přečtěte na webu Reflex.cz.