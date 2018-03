Seehofer by Německu i EU rád vnutil tvrdost vůči uprchlíkům. Pouhé represe ale nic neřeší. Komentář Igora Záruby

Jako by nebylo už dost, přenechat koaliční sociální demokracii (SPD) federální ministerstvo financí. Nyní nemá křesťansko-demokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové ani rezort vnitra, kde usedl Horst Seehofer, dlouholetý předseda sesterské CSU z Bavorska. Čili politik, který - když přijde řeč na příliv mimounijních běženců do Německa - ví, oč jde. Bohatý jih německé federace má z posledního dva a půl roku s imigranty bohaté zkušenosti, a to jak ve směru do Spolkové republiky, tak pryč z ní.