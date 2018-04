Sjezd KSČM: Filip má nakročeno k obhajobě v obležení neostalinistů. Komentář V. Dostála

Výsledek sobotního sjezdu KSČM je odhadnutelný ještě méně, než podobné akce ostatních politických stran. Důvod je prostý: udělat si obrázek o vnitrostranické dynamice KSČM je téměř nemožné. Ostatně komunikační možnosti subjektu, jehož členská základna má věkový průměr přes osmdesát let, jsou z povahy věci limitované. Navíc letos se o posty ve vedení strany uchází nebývalý počet kandidátů: celkem jich je přes třicet.

Přesto lze s jistou mírou opatrnosti odhadnout, jak to celé v sobotu v Nymburce dopadne: Vojtěch Filip naposledy post předsedy strany obhájí.

Překvapení ale nelze vyloučit. Tím největším by bylo vítězství mladé europoslankyně Kateřiny Konečné v boji o předsednický post. Jakkoli by mohla do dění uvnitř v mnoha ohledech konzervativní a zpátečnické formace vnést jistou míru progresivních prvků, je už s ohledem na věkovou strukturu strany téměř vyloučené, že by ve volbě obdržela nadpoloviční většinu hlasů. Což však neznamená, že nemůže za jistých okolností uspět v boji o místopředsednické pozice.

Podstatně relevantnějšího protikandidáta má Filip v osobě stávajícího místopředsedy Josefa Skály, který je uvnitř strany nejvýraznějším reprezentantem stále sebevědomějšího proudu nostalgiků či neostalinistů. Dokladem budiž pozoruhodný rozhovor Skály pro INFO.CZ ze začátku tohoto týdne. Skála je svým způsobem rétorický virtuóz, který obratně využívá zahleděnosti velké části komunistů do minulosti. Ze všeho nejvíc ho tak lze označit za konzervativce velebícího reálný komunismus 70. a 80. let minulého století.

Veřejnost si ale ke škodě komunistů tuto etapu českých dějin většinově spojuje s posrpnovou okupací, normalizačními čistkami, ekonomickou stagnací, kulturním úpadkem, případně s figurami jako byli Brežněv, Husák či Jakeš. Jak ale v pronikavém rozhovoru pro INFO.CZ upozornil politolog a znalec vnitřních poměrů KSČM Daniel Kunštát, Skála je po dlouhé době prvním protagonistou strany, který se rozhodl artikulovat latentní vnitrostranický spor pragmatiků a nostalgiků, navíc tak činí veřejně a s jasným cílem. Ovládnout stranu a otočit kormidlem zpět.

Ponechme nyní stranou, jak upozornil také Kunštát, že by straně tento manévr nejspíš nové voliče nepřitáhl. Komunisty totiž v posledních letech opouštějí především protestní voliči, pokud jde o ty ideologicky vyhraněné, kteří po straně požadují radikální doktrinální kritiku stávajících poměrů, ti KSČM zůstali věrní. Jinak řečeno: Skálův obrat do minulosti spočívající v renesanci normalizačních receptů – navíc už tehdy nefunkčních – aktuální problémy s úbytkem voličů KSČM vyřešit nepomůže.

To však neznamená, že by Skála nemohl dneska Filipa porazit. Podle našich zjištění jsou jejich síly před sjezdem v zásadě vyrovnané. Oba nyní disponují podporou třiceti až čtyřiceti procent delegátů. Ke komu se případně přikloní zbytek v pravděpodobném druhém kole volby, lze dopředu jen stěží odhadovat. Hodně bude záležet na kandidátských projevech. Ve prospěch Filipa ale hovoří několik faktorů. Za prvé: mandát předsedy obhajuje, navíc v situaci, kdy komunisté vyjednávají téměř po třiceti letech poprvé o podílu na exekutivě. A nutno říct, že se Filip v tomto ohledu vskutku činí. Naposledy včera se nechal slyšet, že Andrej Babiš musí počítat s tím, že mu KSČM bude mluvit do obsazení některých resortů.

Tlak, který předseda komunistů soustavně na premiéra v demisi vyvíjí, nelze přitom číst jinak, než jako vzkaz delegátům sjezdu: hleďte, jak je naše strategie úspěšná, vracíme se na výsluní české politiky. Podobně lze interpretovat také vystoupení prezidenta Miloše Zemana na sjezdu. Ostatně Zeman bude prvním prezidentem od časů Gustava Husáka, který na sjezd komunistů zavítá. I tento moment bude uvnitř partaje interpretován jako další krok v úspěšném tažení současného vedení a jako důkaz legitimizace KSČM v české politice.

A je skoro jisté, že Zeman Filipa podpoří. V neposlední řadě by nejspíš nebylo příliš prozíravé, pokud by se komunisté rozhodli uprostřed vyjednávání o vládě přepřahat. To vše hovoří pro Filipa. Delegáti ho zkrátka nechají dokončit rozdělanou práci. Jinak tomu ale bude při volbě místopředsedů. Zatím sice nevíme, kolik jich komunisté budou po sjezdu mít, ve hře jsou dva, tři nebo čtyři, skoro jisté ale je, že Filipa ve vedení obklopí Skála a jemu podobní. Neostalinisté si tak připraví půdu k brzkému vítězství.

Podle našich informací se navíc hraje o to, že by dneškem sjezd neskončil. Údajně se pracuje se scénářem přerušeného sjezdu, který bude pokračovat v listopadu, tedy po podzimních senátních a komunálních volbách. A pokud v nich komunisté opět ztratí pozice, nebudou mít neostalinisté důvod ovládnutí strany odkládat. Jinak řečeno: dnešní sjezd bude nejspíš intermezzem před odchodem Vojtěcha Filipa z čela strany. Za jeho nejpravděpodobnějšího nástupce můžeme označit Josefa Skálu. Otázkou tak není, zda se předsedou KSČM stane, nýbrž kdy. Dneska to nejspíš ještě nebude.