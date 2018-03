Sobotka se vzdává ještě před bitvou. Komentář M. Žižkové

Bývalý premiér a předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka oznámil, že s koncem března nadobro opustí vysokou politiku. V praxi to znamená, že se vzdá poslaneckého mandátu a stane se řadovým členem ČSSD. Člověk, který politice věnoval v podstatě celý svůj dospělý život, odchází ve chvíli, kdy se stále hraje o budoucnost sociální demokracie, která hledá cestu z povolební krize. Respektive o to, nakolik se má ČSSD vydat na milost Andreji Babišovi a jít s ním do vlády, proti čemuž Sobotka vystupoval. Bude to bitva, jejíž konec už si politický matador nechá ujít.