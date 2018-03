Vláda si nakoupí voliče zlevněním jízdného. Žalostný stav mostů a silnic jí je ukradený. Komentář Jiřího Štefka

Přestože někteří lidé (vzhledem ke svým omezeným finančním možnostem, anebo třeba jen čistě z osobní zištnosti) tomuto kroku zatleskají, je potřeba říci, že systémově je tento návrh populismem nejhrubšího zrna a nakupováním voličů za peníze všech daňových poplatníků. O to více bizarnější je to v době, kdy české silnice připomínají tankodromy, stovky mostů jsou v žalostném stavu a na jejich opravu se peněz nedostává.

Člověku se pak vkrádá na mysl třeba i otázka, proč mají být zvýhodněny právě jen tyto skupiny? Proč mezi ně například nepatří maminky na mateřské dovolené (které v drtivé většině případů penězi na rozhazování také netrpí) anebo lidé, kteří pobírají minimální mzdu a finančně jsou na tom úplně stejně? Vím, že to je přitažené za vlasy. Ale jen to dokládá bizarnost celé situace a bezskrupulóznost menšinové vlády BEZ důvěry Poslanecké sněmovny, která si tímto chce udělat očko u mnoha set tisíc lidí a vymámit z nich hlas v podzimních volbách do Senátu či obecních zastupitelstev.

Vláda se při zdůvodňování svého štědrého návrhu prsila tím, že už letos v rozpočtu ušetřila mnoho miliard a může si toto opatření dovolit. Jenže každý, kdo alespoň trošku cestuje po tuzemských silnicích, vidí, v jakém stavu se nacházejí. Každý stále častěji na vlastní kůži zažívá kličkování mezi děrami na silnicích, omezení rychlosti kvůli zhoršenému stavu vozovky, anebo rovnou uzavírky kvůli mostům či komunikacím v dezolátním stavu.