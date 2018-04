Vrtěti psem po maďarsku aneb Orbanizace na plné obrátky. Komentář Igora Záruby

Věděli jsme to, ale nechtěli jsme to vyslovit nahlas! Přibližně takto vypadala první reakce staronového maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz na drtivé vítězství v nedělních parlamentních volbách. Stalo se navzdory vysoké volební účastí, od níž si Orbánovi odpůrci slibovali odsání potřebných hlasů. Tušili jsme to, mohou se nyní chytat za hlavu evropští politici, jimž dělá Orbán už roky vrásky na čele. Od té doby usilovně pracuje na autokratické podobě členské země, která razí vlastní svéráznou cestu bez ohledu na přání většiny. Přesněji řečeno na přání té části Evropy, která ještě bazíruje na staromilských pojmech jako je právní stát, demokratické hodnoty nebo přívětivá imigrační politika. Varovných předpovědí o tom, že se v Budapešti rozhoduje o budoucnosti Evropy, bylo před víkendem dostatek. Pravdou je, že Orbánovo čtvrté funkční období a jeho třetí ústavní většina přichází ve vyhrocených časech – a Brusel bude muset tuto realitu akceptovat.

Pokračovat bude takzvaný proces orbanizace, na národní stejně jako na unijní úrovni. 133 křesel ze 199 dává premiérovi relativně volnou ruku, pokud jde o další změny ústavy. Orbám má rád vítězství a ještě raději příležitost, jak ho dát svým kritikům „sežrat”. Má to co do činění s určitým komplexem méněcennosti, jímž trpí Maďarsko do doby Habsburků. Pocit permanentního útlaku vyústil v protržení želené opony, jež nastalo právě u Maďarů. Pocit jisté podřízenosti přesto zůstal, a Orbán s ním umí perfektně žonglovat. V duchu hesla „My se nedáme, byť proti všem!”. Proti bruselským diktátům, jak se tvrdívá v euroskeptických zemích včetně Česka. Proti tisícům běženců, kteří přicházejí z arabského světa. Proti německé kancléřce, která otevřela hranice a dopustila ohrožení křesťanství. Proti přesvědčení, že s Ruskem je třeba jednat na rovinu, ne si s ním zadat.

Ve všech těchto tématech postupuje Orbán, jak uzná za vhodné. Slovně, zavíráním hranic, okázalým pohostinstvím pro Putina. Dokonce i bez ohledu na to, že by se ekonomicky nijak silné Maďarsko ocitlo bez evropských dotací. Aktuální volební výsledek ukazuje, že Orbán má voliče v hrsti. Že jim dokázal účinně podsunout, jak má vypadat maďarské sebevědomí. Předchozích osm let absolutní moci sehrálo svou roli: čistky v médiích vedly k vytvoření provládní skupiny sdělovacích prostředků, které jdou kabinetu a jemu blízkým oligarchům na ruku. Vyšachování ústavního soudu a přeobsazení důležitých úřadů „dílo zkázy”dokonalo.

K tomu je nutné přičíst roztříštěnou opozici, jež není schopná nabídnout alternativu. A pokud se ještě před časem někdo odhodlal proti Orbánovi vystupovat, teď se podobných kroků odváží málokdo. Pokud vůbec někdo. Demokracie àla Maďarsko, vyztužená složitým kombinovaným volebním systémem, vykonala své…

Evropa, dávno ne jednotná, zvědavě přihlíží. Jak s nelibostí, tak s nadějí. První úhel pohledu platí pro Brusel a ortodoxní západní mocnosti, pocit zadostiučinění jde z visegrádského spolku. Zejména z Polska, které je v klinči s Evropskou komisí kvůli snahám o změny ústavního systému, jež se nápadně podobají maďarskému vzoru.

Evropské společenství bude tak mít co do činění nejen s Orbánem, nýbrž s hrozbou šíření maďarského modelu ve východní a střední části kontinentu. K národním deformacím nejspíš přibudou častější veta. Zejména v případech, kdy bude na některou spřízněnou duši ukazovat výhružný bruselský prst. Nebo budou-li ve hře nepopulární opatření, dejme tomu kvóty pro imigranty.

V každém případě to oslabí vyjednávací schopnost EU a její pospolitost. Tento um je podlomen i bez Orbána, s ním a jeho případnými následovateli to bude ještě horší. Premiérovi jižních sousedů je navíc teprve 54 let, takže unie má problém na delší dobu. V politické hantýrce se tomu říká „vrtěti psem”, v daném případě po maďarsku. Čili po vzoru země, v níž jeden obratný muž přetavil křivdy z minulosti v samolibý vzdor v přítomnosti.