Zoufalec týdne: Jan Čižinský. Komentář Petra Holce

Lidovecký poslanec, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský nejspíš nemá rád lidovce. Jinak by totiž tenhle nenápadný, o to však politicky ambicióznější a bezohlednější bývalý gymnaziální profesor latiny, co pořád objíždí své politické funkce na kole, nezaložil konkurenční politické sdružení Praha sobě.

Právě s ním chce na podzim dobýt pražský magistrát, takže bude paradoxně kandidovat i proti vlastní straně. Aleluja! Jejím pražským volebním lídrem je totiž magistrátní radní pro kulturu a šéf pražské KDU-ČSL Jan Wolf a přinejmenším v tom patří Čižinskému primát. Politika je samozřejmě umění možného a často spíš nemožného a jak denně vidíme, dokáže z lidí vymáčknout opravdu po nejhorší.

Ostatně podívejte se, co už delší dobu mačká třeba z Tomia Okamury nebo Jiřího Ovčáčka. I když: Čižinský nakonec zřejmě nebude kandidovat proti vlastní straně, protože mu v KDU-ČSL tímhle lehce nepřátelským kacířským aktem automaticky zanikne členství. Čímž se lidovcům mimo jiné dost prodraží, protože si populárního starostu a aktivistu, co i na magistrátu rád mluví proti vlastní koalici, jak je zde nakonec v módě, piplala a platila mu nejen poslaneckou kampaň. Na ní on sám mimochodem spíš šetřil, když z vlastního přispěl jen minimálně. Jako by se už tehdy připravoval na angažmá ve vlastní straně.

I proto teď Čižinského šéf lidovců Pavel Bělobrádek opakovaně vyzývá k rezignaci na poslanecký mandát, což tradičně šetřivý Čižinský logicky radši neslyší. I aktivisti kumulující nadprůměrné příjmy a brázdící Prahu na kole v nejlevnějších oblecích totiž zpravidla nebojují proti vlastním platům. Čižinský je navíc mediálně tak zručný, že se ho bojí vyloučit i pražští lidovci, jimž ve sněmovních volbách přeskočil lídra Daniela Hermana.

Ti navíc teď spíš přemýšlejí, s kým půjdou v koalici do pražských voleb, protože sami by se taky mohli vyvést z magistrátu. Pražané totiž chodí do kostela jen na Štědrý den, aby jim vytrávilo. Jak vypadá bizarní guerilla á la Čižinský, jsme znovu zažili tento týden. Hnutí ANO, které s lidovci tvoří magistrátní kolaci, udělalo vlastní personální rošády ve vedení městských firem, což strany běžně dělají; nějaký jejich politik třeba potřebuje peníze na letní dovolenou nebo se osobně až moc emancipuje a je potřeba ho usměrnit…

„Tento proces je proti zájmům Prahy,“ řekl v té souvislosti Čižinský. Fakt? Tak proč ho sakra jako zastupitel vládní Trojkoalice připustil? Třeba by se místo svých zbytečných tramvajových zastávek na Štvanici, které jen dál blokují provoz na už tak ucpané magistrále, mohl věnovat právě tomu! Což mě vede na Prahu 7, kde bydlím. Ta byla až do voleb 2014 poslední politickou baštou staré dobré ODS, která čtvrť bačovala jak ruský gubernátor: pozemek, stavební povolení pro developery – nic nebylo problém.

Ruka ruku myla, aspoň v tomto ohledu panovala na sedmičce perfektní hygiena. Na ODS tu proto dlouho nezapomeneme, o tom žádná. I kvůli tomu tu v roce 2014 bezprecedentně vyhrál právě Čižinský, který vlastně vůbec není špatný starosta. I díky němu se dokonce dají číst i radniční noviny! Jenže Praha není Praha 7, jak ukazuje i magistrátní zoufalství radní STAN a starostky Slivence Jany Plamínkové. Co možná funguje v jedné čtvrti, které často praktikují vzájemně konkurenční politiku a své problémy rády přelévají k sousedům, to klidně bývá cesta do pekla ve velké Praze. V té nemůžeme všichni jezdit na kole a zužovat hlavní ulice kvůli cyklistům nebo parkování, protože by to skončilo masakrem.

„Já nechci, aby to vypadalo, že mám něco proti KDU-ČSL, nekritizuji ani se neodkláním od KDU-ČSL. Mým záměrem je stranu nepoškodit,“ řekl Čižinský v rozhovoru pro Lidovky.cz. Udělal mi tím velkou radost. Tolik humoru do jednoho souvětí a jedné holé věty nedostane ani verbální samopal Tomia Okamury. Čižinský tím ovšem nekončí: „Určitě, Trojkoalice je přirozený koaliční partner po volbách. To jsou lidi, kteří mají na problémy správné názory,“ odpovídá na otázku, kdo podle něj dobře pracuje pro město a s kým by proto chtěl po podzimních volbách spolupracovat jako primátor.

Tak určitě! Čižinský, zvolený na magistrát za Trojkoalici, chce nyní kandidovat za vlastní hnutí, protože lidé z Trojkoalice mají správné názory. Tak tohle už je přímo boží! A mimochodem: copak Čižinský neví, že žádná Trojkoalice po volbách už nebude, protože ji po vlastních zkušenostech radši hodil před palubu i její člen STAN a znovu se do voleb přilepil na TOP 09 – nebo aspoň zatím? Tak takovouhle sodu si nezasloužíme ani my Pražáci!