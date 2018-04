Zoufalec týdne: Jaroslav Kubera. Komentář Petra Holce

Bylo to jeho dalších patnáct minut slávy. Nebo spíš minut hanby. Hned večer poté, co Ústavní soud nezrušil plošný zákaz kouření v restauracích (jen zmírnil části netýkající se hospod), vtrhl protagonista ústavní stížnosti, nadšený propagátor kouření a senátor ODS Jaroslav Kubera do České televize a spustil své trapné tirády. Demagogií tentokrát dokonce trumfl i Tomia Okamuru, což je něco na způsob olympijského vítězství.

Kubera, jenž se kvůli zákazu kouření obrátil na ÚS s dalšími senátory, samozřejmě nepřiznal porážku a hrdě ji interpretoval jako své vítězství; soud totiž mírně změkčil méně významné části zákona. Jinak to ale byla prohra se vším všudy. Dvacítce senátorů s miláčkem médií Kuberou v čele totiž hlavně šlo – stejně jako sněmovnímu propagátorovi hospodských kuřáckých ajnclíků Marku Bendovi z ODS – o zrušení plošného zákazu kouření v restauracích. A ten nechal ÚS nedotčený.

„Ústavní soud úplně v závěru řekl, že nic nebrání zákonodárcům, aby projednali to, co teď mají na stole. Znamená to zmírnění, a to zmírnění rozhodně protiústavní není,“ řekl Kubera v ČT s odkazem na poslaneckou novelu protikuřáckého zákona, jež chce kouření vrátit i do hospod. Kvůli tomu se nemusel teplický primátor obtěžovat – cigarety asi fakt nebudou protiústavní.

Destrukce protikuřáckého zákona se nám díky poslancům a senátorům jako Benda a Kubera bude samozřejmě ještě dlouho vracet jako bumerang. Aspoň v tom budou někteří politici nadmíru konzistentní. Kubera kdysi uměl být i vtipný, ostatně právě na pár vtipech o demokracii postavil bývalý jepičí komunista svou politickou kariéru i mediální popularitu. Znám ho z mnoha sjezdů ODS, kam pořád jezdí se stejným scénářem v tašce: vezme si slovo, pustí plénu pár vtipů, načež řekne, že nemá na víc než na Teplice, a vrátí se domů. Televizní fanatik s tím zpravidla ovládne média. Umí perfektně uplést bič, víte z čeho.

1080p 720p 360p REKLAMA Jíte nezdravě? Budete platit, stát vám brzo vleze i do ledničky, říká senátor Kubera v pořadu Štrunc! autor: INFO.cz

Ohledně kouření si ale Kubera hrdě užívá spíš hloupost. „Ale to je přece věc té obsluhy, je tisíce povolání v hutích, kde jsou pracovníci vystaveni mnohem složitějším podmínkám, každý čekající Pražan na tramvajové zastávce nadýchá karton cigaret, než ta jeho tramvaj přijede, a přesto nikoho nenapadne zakázat automobilový provoz,“ reagoval v ČT. A přidal i perlu: „Problém je i s médii, protože vy jste zřejmě nekuřačka, to znamená, že jste v těžkém střetu zájmů,“ vmetl redaktorce.

Tak to je fakt rébus, jak tohle v rámci veřejnoprávní objektivity ošetřit. Chudák redaktorka bude v případě kouření v „těžkém střetu zájmu“ jako kuřačka i nekuřačka. Jedině že by se inspirovala Billem Clintonem a před pořadem veřejně deklarovala, že sice kouří, ale nešlukuje; pak by možná byla i nebyla kuřačka. Tyhle nuance ale radši nechám Kuberovi. Je to jeho parketa stejně jako nadšené sbírání popelníků, jimiž si šperkuje svou zahulenou kancelář, kterou po něm už nikdo nikdy nevyčistí.

Mnohem podstatnější je ohledně kouření v restauracích jiná věc: a sice jeho interpretace jako základní svobody. „Veřejná moc v liberálním státě nemá vnucovat lidem životní styl, který momentální držitel moci považuje za správný,“ zdůvodňují senátoři svůj boj za kouření. Ano, to jistě. Jenže v případě cigaret je to přesně naopak: plošný zákaz kouření v hospodách zakazuje kuřákům, aby svůj životní styl nevnucovali i nekuřákům. Normální je totiž nekouřit, možná i proto protikuřácký zákon podporuje většina lidí. Nikdo nejen Kuberovi nezakazuje kouřit doma nebo venku; prostě si už jen nezapálí mezi nekuřáky. Stejně jako jim já od loňska už nerozdávám radost svým doutníkem.

Václav Havel by se prý podle Kubery otáčel v hrobě, kdyby viděl kuřárny na ruzyňském letišti, které tam nyní navíc ruší. Těžko říct. Havel byl většinu života těžký kuřák, co vytáhl i padesát cigaret denně, a málem umřel na rakovinu plic. Svou poslední cigaretu si zapálil v nemocnici den před náročnou operací s ministrem zdravotnictví, což ke známému ironikovi tak nějak patří. Nevím, jak moc se lidi v hrobě otáčejí. Jestli se v něm ale nyní otáčí Havel, pak spíš z Kubery.