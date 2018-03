Zoufalec týdne: Olga Sommerová. Komentář Petra Holce

Není žádná novinka, že si Zeman udělal z České televize stejný terč své hradní lásky jako ze všech svých nevoličů, tedy většiny Čechů. Jestli ale kvůli tomu ČT, na jejíž obranu teď režisérka vyrazila, od někoho fakt nepotřebuje veřejnou plamennou pomoc, pak právě od Sommerové, jíž koprodukuje filmy. Někdo méně hodný, napadá mě třeba Jiří Ovčáček nebo Jan „Jenda“ Veleba, by si to mohl vyložit i tak, že nejen Sommerová ve skutečnosti nehájí nezávislost veřejnoprávní televize, ale svou vlastní finanční nezávislost. A lidi jsou závistiví.

Umělci a politika vůbec nejdou moc dohromady, jak víme z historie. Logicky: umělci mívají přebytek idejí, od nichž bývá blízko k ideologiím a od těch je ještě blíže do koncentráků a gulagů. Právě umělci se proto jako první vždy rádi nadchnou pro všechny totality, načež proti nim začnou bojovat, když už je ovšem pozdě. Teď proti „totalitě“ bojuje i Sommerová a nejen proti té hradní. „Česká televize nepatří žádnému oligarchovi,“ řekla také na Českých lvech.

Sommerová sice žádného oligarchu nejmenovala, jeden se ale hned ozval sám: druhý nejbohatší Čech, premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten si v žalu vzpomněl, jak ještě nedávno Sommerové sponzoroval jménem Agrofertu její filmové dokumenty. Načež teď režisérka rozdává rozhovory a říká, že má z Babiše „husí kůži“ a že nechápe jeho voliče. „Ty totalitní praktiky cítím v kostech,“ řekla nedávno. A peníze od Babiše vysvětlila následovně: „Moje výroky o panu Babišovi nejsou v kontradikci s tehdejší podporou Agrofertu, protože tehdy ještě pan Babiš nebyl ve střetu zájmů.“

Aha! Nejen filmaři samozřejmě občas zapomínají, mívají hlavy plné zajímavých námětů. Třeba režisér Marek Najbrt, jenž na Českých lvech vyzval lidi, aby nevolili Zemana, při tom nějak zapomněl, že jsme měli prezidentské volby v lednu a že Zemana už potřetí stejně volit nebudeme, ani kdybychom náhodou chtěli. Tak jen pro připomenutí: existuje fotka rozesmáté Sommerové a Babiše z premiéry jejího filmu Magický hlas rebelky v červenci 2014. Tou dobou byl Babiš už půlroku vicepremiér a ministr financí. Peníze od něj ale dokumentaristce nesmrděly.

Možná proto, že tehdy ještě nekandidovala do Sněmovny za TOP 09. Ta si právě z boje proti Babišovi udělala méně úspěšný volební program a i Sommerová začala šéfa ANO kritizovat až poté, co ohlásila kandidaturu. Když totiž na jaře 2014 kandidovala do Evropského parlamentu za LES, což není les, ale další pokus o politické vzkříšení Martina Bursíka s pomocí „obvyklých podezřelých“, tak jí Babiš ještě nevadil. Voličům to nicméně bylo jedno: Sommerovou pro jistotu ušetřili pražského i bruselského parlamentu.

Řekněme, že jí nerozuměli, stejně jako ona nerozumí mnohým z nich. Ostatně umělci nemívají nejlepší politické instinkty a jejich kosti se často pletou. „Už čtyři měsíce tvrdím, a dokonce se sázím, že Miloš Zeman prezidentem nebude. Což je pro mě velká úleva. Já budu volit Jiřího Drahoše. Jsem vědma. Mám takovou schopnost, že dokážu předvídat,“ předvídala před časem Sommerová. A vidíte: Zeman právě oslavil na Hradě za své druhé vítězství.

„Blbci, kteří se přestali stydět za svou blbost,“ řekl v rámci boje za demokracii režisér Jan Hřebejk o voličích Zemana. Mistrovi podlézavého filmového retra nějak uniklo, že přesně takhle označují své odpůrce totalitní režimy. A nejen to. Třeba Martin Dejdar veřejně podporoval před pěti lety Zemana, načež si před loňskými sněmovními volbami nechal zaplatit od ODS a vyrazil na turné s jejím šéfem Petrem Fialou, kde kritizoval… Zemana! Seděl jsem v první řadě a tlačila mě z toho židle stejně zle jako Václava Klause na inauguraci Zemana.

„Zapomnělo se na hodnoty, jako je čest, morálka,“ nadchla se teď Sommerová sama sebou. Ano a málokdo o tom ví tolik jako umělci, kteří je nejradši hájí za peníze. Nejen Sommerové nějak uniká ironie toho, že „svou“ demokracii hájí totalitními způsoby a že své filmy točí i za peníze Hřebejkových „blbců“. Možná i proto ji lidi demokraticky nevolí. Což vlastně i vysvětluje, proč se bojí výsledků voleb, jak si posteskla vloni v létě pořadu Štrunc!