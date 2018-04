Drama na Černém mostě: U tamní školy se propadl strop atomového krytu, vedení o něm asi nevědělo

Na Černém Mostě v Praze se dnes na pozemku základní školy propadl strop protiatomového krytu. Nikdo uvnitř nebyl. Hasiči zajistili místo páskou. Na místo dorazila pracovnice stavebního úřadu městské části, aby posoudila stav podloží a stanovila další postup. ČTK to sdělil mluvčí pražských hasičů Martina Kavka.

Propad krytu na oploceném pozemku v ulici Bratří Venclíků ohlásil dnes ráno muž, který venčil psa. Strop na ploše 4x5 metrů se propadl do hloubky asi tří metrů. "Bylo to na pozemku základní školy, nezjistili jsme, že by se v této souvislosti dopustili něčeho protiprávního," řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Hasiči spolupracovali s psovody Městské policie kvůli preventivnímu průzkumu krytu.

Nejvíce krytů na území hlavního města Prahy vzniklo v šedesátých letech. Dnes je jich podle webu hlavního města Prahy v evidenci přes 750, do kterých by se v případě potřeby vešlo 150.000 osob. Na seznamu krytů městské části Prahy 14 je 24 krytů, žádný z nich není ale v ulici Bratří Venclíků. Je tedy možné, že škola o krytu vůbec nevěděla. Více informací bude k dispizici v úterý, dodal Kavka.