Hlavní město bude mít nové domy pro seniory. Plánují je Praha 5 nebo Praha 7

Některé radnice v Praze nemají dostatek míst v domovech s pečovatelskou službou pro seniory. Plánují proto výstavbu dalších. Vyplývá to z ankety ČTK mezi městskými částmi. Z oslovených radnic chystají stavbu nových zařízení Prahy 5 a 7. Další městské části plánují pro ubytování seniorů využít další již existující byty, jiné pak zvyšování kapacit v tuto chvíli neplánují.

Kapacita domů s pečovatelskou službou v Praze 5 je podle mluvčího městské části Jakuba Večerky nedostačující. Radnice má jeden dům s pečovatelskou službou s kapacitou 34 bytů, dalších 13 bytů je v domě ve Štefánikově ulici. Pro srovnání - dle počtu obyvatel zhruba třetinová Praha 1 má šest domů s pečovatelskou službou, ve kterých je 135 bytů.

Radnice Prahy 5 letos dokončila projektovou dokumentaci rekonstrukce kulturní památky Raudnicův dům v Hlubočepské ulici, kde by mělo vzniknout 26 nových bytů s pečovatelskou službou, společenská místnost či ordinace praktického lékaře. Zahájení rekonstrukce je plánováno na listopad. Kromě toho chce městská část vedle domu přistavit další pavilon s 30 byty. Zde by stavba měla začít příští rok. Další domov pro seniory s 34 byty by měl vzniknout na Poštovce v Košířích v objektu, kde je nyní kulturní klub.

Stavbu domu pro seniory plánuje i Praha 7, zatím jde však pouze o předběžný záměr. Podle radního městské části Jakoba Hurrle (Praha 7 sobě) bude nejprve nutné získat finanční podporu ze strany magistrátu. "Městská část vlastní pozemek, který by byl pro takový záměr vhodný. Již proběhla první jednání s magistrátem, kde hlavní město deklarovalo vůli takový projekt podpořit, pokud bude v režii příspěvkové organizace městské části," řekl radní ČTK. Dodal, že zatím se jedná spíše o dlouhodobější vizi.

Většina oslovených městských částí považuje stávající kapacitu bytů s pečovatelskou službou za dostačující. To se týká například Prahy 1, 6, 4 nebo 8. Například podle mluvčího Prahy 4 Jiřího Bigase radnice do budoucna počítá s využitím části stávajícího bytového fondu pro bydlení seniorů. „Problémem není nedostatek bytů, ale spíše jejich koncentrace. Proto a s ohledem na stárnutí populace do budoucna uvažujeme o využití dalších bytů z našeho bytového fondu i v jiných lokalitách,“ uvedl mluvčí.