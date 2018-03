„Když je to neúnosné, nezbývá, než vyjít do ulic,“ aneb Jak se pod Churchillem stávkovalo kvůli tandemu Zeman-Babiš

Tisíce studentů po celém Česku v poledne vyšly do ulic na půlhodinovou výstražnou stávku. Happening zaštítěný hashtagem #VyjdiVen mířil proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiérovi v demisi Andreji Babišovi – dvěma mužům, kteří podle protestujících studentů příliš ohýbají ústavní pořádky a křiví politickou kulturu v Česku. Stovky studentů se do akce zapojily i v Praze, například před Vysokou školou ekonomickou.

V ohlášené poledne je před budovou pražské Vysoké školy ekonomické okolo impozantní sochy Winstona Churchilla shromážděná zhruba stovka studentů. Část z nich drží transparenty, na nichž je citát Edmunda Burkeho „Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé neudělají nic“, nebo hesla „Svobodná média-základ demokracie“ či stručné „Nebudeme mlčet“.

Mezi budoucími ekonomy je i několik členů pedagogického sboru a podívat se sem přijel i známý sympatizant studentstva, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který má podle svých slov „spoustu přátel v řadách místního politologického klubu“, jež se rozhodl podpořit svou přítomností. Půlhodinová „výstražná stávka“ je součástí celorepublikové studentské akce Vyjdi ven!, v jejímž rámci dnes víc než 300 českých vysokých a středních škol demonstrovalo proti chování a postojům prezidenta Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše, v širším rámci pak i proti politice vlády.

„Myslím si, že i studenti a jejich okolí by se měli starat o to, co se v naší zemi děje, vysvětluje studentka posledního ročníku bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví Adéla Hanzlíková svou motivaci se dnes připojit k ostatním stávkujícím. „Ve chvíli, kdy je situace neúnosná, nezbývá, než vyjít svůj názor vyjádřit do ulic,“ doplňuje.

Pod Churchillovou sochou se už ale chápe mikrofonu Matěj Pokorný, který má na starost programovou organizaci. Svůj proslov zahajuje zostra: apelem na studenty školy, na níž se „hrne byznys, hrne zisk“, aby i oni „ukázali společnosti, že jim etika a morálka nejsou lhostejné“. „V současné situaci se urážejí i menšiny,“ připomíná mimo jiné v krátkém projevu, „ a co je horší: plno lidem je to úplně jedno,“ dodává a hlas z davu ihned reaguje zvoláním „nám ne!“ a aplausem. „Kde jinde než u nás, kde učíme i leadership, by měli vyrůstat lidé, kteří povedou naši demokracii,“ zdůrazňuje dále Pokorný a studenti jej podpoří hlasitým skandováním hesla „Není nám to jedno!“

Po Pokorného úvodu jsou na provizorní tribunu pozváni postupně další čtyři řečníci z řad Akademického senátu či Studentské rady. „Jak je možné, že se musí sejít stovky studentů, aby řekly, že je normální, aby prezident dodržoval ústavní zvyklosti?!“ ptá se hned první z nich, Roman Ondrčka. „Není automatické, že prezident nebude držet ve funkci premiéra, který je trestně stíhaný a nemá většinu v poslanecké sněmovně?! končí svůj řečnický dotaz a dodává, že studenti tu nejsou proto, aby „bořili a ničili“, ale aby svá stanoviska projevili nahlas. Zároveň zadoufá, že studentům by k dodržování prezidentských zvyklostí mohl pomoci i Senát.

„Naše místo je v Evropské Unii,“ je přesvědčen další studentský řečník, který zároveň vyzývá shromážděné, aby nezapomněli „vystoupit ze své bubliny“ a mluvit i s lidmi staršími, než jsou jejich vrstevníci, a s lidmi z mimopražských regionů. Ústy další z mluvčích pak zazní i narychlo složená báseň v duchu studentské recesistické tradice.

Hned po ní upozorňuje na nutnost brzké akce student doktorandského programu, jemuž připadne mikrofon vzápětí. „Letos jsou zastupitelské volby. Volme strany, hnutí a kandidáty, kteří jsou oporou demokracie, nikoli jejími nepřáteli,“ vyzývá přítomné.

A jak je na tom zbytek studentů a pedagogů z VŠE, kteří se dnešní akce nezúčastnili? Tvoří stávkující reprezentativní vzorek? „U nás na fakultě jsou v té myšlence všichni relativně zajedno, ostatní fakulty ale podle mě v tomto ohledu netáhnou za jeden provaz,“ myslí si budoucí bakalářka Adéla a na otázku, zda považuje tento druh protestu za efektivní, odpovídá, že i kdyby neměla studentská akce přímý dopad na politické dění, její význam spočívá i v tom, že je signálem, že studenty je třeba začít brát vážně. „Chtěla bych, aby tu vládla nějaká právní jistota, protože v tuto chvíli se mi zdá, že si tu každý upravuje zákon podle svého,“ přeje si Adéla do budoucna.