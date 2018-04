Legendární horská dráha na Výstavišti musí skončit. Jako rozebrat rozhlednu na Petříně, zlobí se majitelé

Přicházíme k jediné celokovové horské dráze v České republice. Je to krásný retro kousek, to je třeba říct. Atrakce je plně vytížená, vozíky rachotí v zatáčkách a při prudkých sjezdech, ozývá se hlasité pištění dívek, které právě zdolaly závěrečný „hup“ a pocítily na vlastním těle 2,5násobné přetížení. Zážitek z lehce adrenalinové, ale spíše požitkářské jízdy cestujícím nekazí ani cena 60 korun za jedno svezení.

Jaroslav Štaubert (44) nás provádí zázemím dráhy a vysvětluje, proč jsou tak zklamaní z nucené demontáže. „Hodně lidí, co sem třeba už jezdí dlouhá léta a vozí s sebou své potomky, se zlobí, že máme končit. Nechápou to, chtějí sepisovat petice, ale to už se nedá stihnout. My jsme také hodně zklamaní. Dráha přežila od roku 1974, kdy byla na Výstavišti slavnostně otevřena, úplně všechno. Jak intenzivní provoz, tak požáry, povodně a zatopení do výšky pěti metrů v roce 2002. Rozhodnutí městské společnosti Výstaviště, a. s. ale asi nepřežije. To je jako dát rozebrat Petřínskou rozhlednu,“ říká smutně Jaroslav.