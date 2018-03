Legendární žabotlamy mizí, v Praze jsou poslední tři. Prohlédněte si jejich hřbitov

Poslední „tři statečné“ však čeká stejný osud. Z provozu budou vlaky vyřazeny, až jim vyprší příslušné revize, nebo pokud vznikne neopravitelná závada. Poslední „žabotlamy“ jezdí od pondělí do pátku na lince S41 z Prahy-Libně do Roztok u Prahy. Mohou se také ale mimořádně objevit i na jakékoliv jiné lince, pokud by dočasně nahrazovaly jiné soupravy.

České dráhy disponují ještě čtvrtou provozuschopnou jednotkou. Ta je ale uchovávána v depozitáři a slouží pro mimořádné muzejní jízdy či výstavy. Zatím nejdál byla na železniční akci v Košicích.

Celkem bylo tehdy ještě Československým státním drahám dodáno 62 čtyřvozových jednotek, a to mezi lety 1964 až 1968 a 1972 až 1973. Od konce devadesátých let minulého století byly nejprve doplněny novými jednotkami 471 City Elefant, později je tyto moderní vlaky začaly zcela nahrazovat.



Více si přečtěte na webu E15.cz.