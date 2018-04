Metro v Praze dnes ožije hudbou. Na programu je přes 30 vystoupení, kde na ně narazíte?

Vestibuly pražského metra dnes rozezní živá hudba. Ve stanicích Hradčanská, Smíchovské nádraží, Florenc a Muzeum se cestující budou moci zaposlouchat do repertoáru více než 30 různých hudebních interpretů a uskupení. Akce Nalaďte se v metru se koná posedmé, pražský dopravní podnik ji pořádá ve spolupráci s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka.

V metru zazní hudba nejrůznějších žánrů od jazzu přes folk a pop až po hard rock nebo DJ sety. Ve stanici Hradčanská vystoupí například zpěvačka Yanna, která byla se singlem Up in the air na prvním místě hitparády radia Frekvence 1. Ve stanici Smíchovské nádraží zazpívá ostravská písničkářka Kaczi, jež má za sebou vystoupení ve Vídni, Krakově či Edinburghu.

Jako první v 9:00 ožijí v rytmu živé hudby stanice metra Smíchovské nádraží a Muzeum. Postupně se bude hudba nést vestibuly vybraných stanic až do večera do 21:00. Podrobný program a informace o vystupujících najdou zájemci na webu dopravního podniku.