Na Malostranském náměstí žádné garáže nebudou. Magistrát našel řešení problematické rekonstrukce

Na Malostranském náměstí garáže stát nebudou a jeho rekonstrukce už brzy začne. Magistrátu se podle informací INFO.CZ podařilo najít řešení, jak rekonstrukci odstartovat, přestože Praha 1 žádala výstavbu podzemních parkovacích míst pro auta. Projekt se dostal do fáze, kdy neměl šanci získat územní rozhodnutí, tudíž by nikdy nemohl být realizován. Magistrátu tak v podstatě nezbylo nic jiného, než návrh rekonstrukce drobně upravit.

„V podstatě byly dvě možnosti – dál se tvářit, že se nic neděje a přípravy rekonstrukce by se na dobro zastavily, nebo udělat drobný zásah do projektové dokumentace, dohodnout se a Malostranské náměstí zrekonstruovat. Rozhodla jsem se pro druhou, konstruktivní, možnost, která bude znamenat zdržení v řádu týdnů, ale umožní náměstí opravit,“ uvedla Krnáčová.

Za vzrušenou debatu kolem podoby Malostranského náměstí stojí i špatné vztahy v koalici. Praha 1 skutečně podmínila svůj souhlas s rekonstrukcí se zapracováním garáží do projektu. Rada městské části přijala dokonce i usnesení v podobném znění, přestože magistrát vysoutěžil podobu bez garáží. „Už v březnu minulého roku MČ Praha 1 jasně řekla, že je nespokojena s tím, že v projektu chybí podzemní garáže, ale ani to neprobudilo paní náměstkyni Kolínskou, aby o tom začala s městskou částí diskutovat. Prostě její klasický styl práce. Dál se tvářila, že se nic neděje a celý projekt tím hnala do slepé uličky,“ dodala Krnáčová.

Magistrát nicméně nakonec řešení našel. Do projektu se přidá takzvaná stavební připravenost. To v podstatě znamená, že pokud by se někdy v budoucnu vedení magistrátu rozhodlo, že garáže pod Malostranským náměstím vzniknou, nemuselo by se rozkopat nově zrekonstruované náměstí. Jejich výstavba by ovšem musela znovu projít schvalovacím procesem a pak také archeologickým průzkumem, který se nyní konat nemusí.