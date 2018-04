Následovnící Krnáčové: Na pražského primátora chtějí za ANO kandidovat čtyři politici

Krnáčová v minulosti avizovala, že by ráda post obhájila, nyní však od této ambice ustoupila. "Nechce se mi být další čtyři roky v takovém prostředí, kde člověk nese odpovědnost i za věci, které nemá šanci ovlivnit," uvedla v prohlášení pro média.

Z kandidátů nominovaných do primárek se všichni v posledních letech pohybují v prostředí pražské komunální politiky. Patrik Nacher je nestraník, do pražského zastupitelstva v roce 2014 i loni do Sněmovny byl zvolen na kandidátce ANO. Před vstupem do politiky vystupoval proti bankovním poplatkům a založil server www.bankovnipoplatky.com.

Ekonomka a profesorka na Vysoké škole ekonomické Eva Kislingerová je rovněž nestranička zvolená za ANO. V současnosti působí na pražském magistrátu jako náměstkyně primátorky pro finance a má tak na starosti otázky rozpočtu. Bývalý policista a člen ANO Libor Hadrava je radním pro bezpečnost. V radě Prahy zasedá i poslední z nominovaných Karel Grabein Procházka, člen ANO nyní zodpovědný za majetkové otázky hlavního města.

ANO poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Krnáčová byla tehdy až třetí volbou na místo jedničky kandidátky po exprimátorovi Janu Kaslovi a podnikatelce Martině Schopperové. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. V říjnu 2015 se rozpadla, strany se ale nakonec domluvily a spolupráci obnovily. Změnilo se pouze obsazení části rady.