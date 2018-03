Nekoncepční přístup nebo nadbíhání řidičům? Starosta osmičky se pře s Dolínkem o dopravu v Letňanech

Starosta viní ze situace magistrát, který podle jeho slov své rozhodnutí o realizaci projektu s městskou částí Prahy 8 nijak nekonzultoval a ignoroval i její odmítavé vyjádření z loňského roku. Celkovou dopravní situaci na Praze 8 přičítá dlouhodobě chybějící koncepci ze strany magistrátu.

Na facebookovém profilu starosty vypukla v reakci na zveřejnění dopisu debata místních občanů. Část z nich stojí za starostovým tvrzením o zbytečnosti dopravního opatření a upozorňuje, že autobusy jezdí v dané lokalitě většinu dne v patnáctiminutovém intervalu. Jiní jej ovšem viní z nadržování motoristům a jejich zájmům a připomínají ekologický význam MHD. Spory se vedou i o to, nakolik je místo, o němž je řeč, bezpečné pro chodce a do jaké míry se na vysoké nehodovosti úseku podílejí oproti místní tramvajové dopravě právě auta. „Trapné... normální starosta by měl radost, že se dělá něco pro bezpečí chodců. Náš tleská automobilovému tranzitu v místech, kde reálně druhý silniční pruh užívá nějakých 5 % motoristů,“ píše například jeden z uživatelů.

Redakce Info.cz se obrátila se žádostí o stanovisko přímo na náměstka primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petra Dolínka, jehož jméno figurovalo na seznamu adresátů starostova apelu, ten však vzkázal pouze tolik, že je třeba se obrátit na Policii ČR. Starosta Petrus na dotaz redakce dosud nereagoval, na jeho Facebooku se však od té doby objevila nová informace, že značka BUS pruh byla odstraněna.