Praha neschválila novelu pražských stavebních předpisů

Pražští radní dnes neschválili novelu pražských stavebních předpisů (PSP), která měla odstranit požadavek oslunění bytů a nahradit jej požadavkem na denní osvětlení. Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která vládne s ANO a ČSSD, si vyžádala čas na její prostudování. Novinářům to řekli náměstci primátorky Eva Kislingerová (ANO) a Petr Dolínek (ČSSD). Náměstkyně Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) řekla, že materiál nebyl radním předložen podle pravidel předkládání dokumentů k projednání.

Oslunění znamená, že 1. března musí do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. Novela měla vejít v platnost v říjnu 2018.

„Jeden z partnerů v koalici si požádal o prodloužení času na prostudování. Já mohu říct za ČSSD, že jsme byli připraveni novelu schválit. Není ideální, ale myslíme si, že kroky, které tam byly navrženy, by pomohly, aby výstavba v Praze mohla probíhat,“ řekl Dolínek. Kislingerová uvedla, že i radní z ANO by hlasovali pro novelu.

„V tomto městě máme pravidla předkládání tisků na radu. Trojkoalice pouze chtěla, aby byla dodržována,“ řekla Kolínská s tím, že kvůli „procesní neukázněnosti paní primátorky (Adriany Krnáčové)“ neměli radní dost času na prostudování dokumentu. Materiál dostala prý teprve v pátek. Dokument bude podle ní předložen na jednání příští týden.

Novelu připravil Institut plánování a rozvoje (IPR). Podle jeho ředitele Ondřeje Boháče je předpis o oslunění absurdní a architekti musí navrhovat domy roztodivných tvarů, aby normu splnili. Byty, které nevyhovují předpisu, jsou podle něj kolaudovány a prodávány jako ateliéry, přitom ale slouží k bydlení. Podle IPR s výjimkou Slovenska požadavek na oslunění nikde v zahraničí v podobě jako v Česku není.

Oslunění měl vystřídat již platný předpis o denním osvětlení. To znamená, že by všechny pobytové místnosti musely mít okna. Podle návrhu novely by pak součet ploch všech oken nesměl být menší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Prvek denního osvětlení pak ještě doplní požadavek dostatečného odstupu budov od sebe.

PSP začaly platit 1. srpna 2016 a jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. PSP umožňují výstavbu tzv. udržitelného města se stromy v ulicích a novostavbami, které respektují charakter svého okolí. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí. Neměly by vznikat zbytečné podchody a nadchody, přednost mají mít bezbariérové přechody. Stanoví i výškovou regulaci novostaveb.