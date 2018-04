Pražští politici nechtějí před volbami další fiasko. Rozsáhlá rekonstrukce Vinohradské se raději odkládá

Pražský magistrát odložil kompletní rekonstrukci Vinohradské ulice. Dopravní podnik (DPP) pouze opraví koleje v úseku mezi stanicemi Flora a Želivského. Dolní část ulice směrem k Národnímu muzeu se do konce roku opravovat nebude. Na dotaz ČTK to dnes řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Důvodem je souběh s rekonstrukcí Husitské, která způsobila na začátku března na Žižkově dopravní kolaps. V Praze by se měla letos uskutečnit téměř třicítka velkých oprav. Dopravu v létě zkomplikují i sportovní a kulturní akce.