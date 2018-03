Přechod na bezhotovostní platby by Praze přinesl miliardy a obchodníkům ušetřil čas, tvrdí studie.

Přechod na bezhotovostní platby by pražským spotřebitelům, obchodníkům i veřejným institucím přinesly přes 33 miliard korun. Potenciální přínosy přesunu od hotovosti k digitálním platbám vyčíslila společnost Visa ve studii, která uskutečnila ve stovce měst po celém světě.

Úroveň podílu bezhotovostních plateb ve studiu odpovídá situaci, kdy by celá populace využívala digitální platby jako nyní deset procent nejvíce aktivních uživatelů.

Celkem 26 miliard korun by podle studie ušetřili v Praze podnikatelé a firmy, šest miliard veřejné instituce a více než miliardu korun čistého zisku by vydělali spotřebitelé. Hlavními zdroji zisku by byly úspora času, menší administrativní zátěž, zrychlený růst ekonomiky i snížení kriminality spojené s hotovostí.

„V Česku provádíme 91 procent všech plateb kartou bezkontaktně, což nás staví na druhou příčku na světě hned za Austrálii. Rezervy ale máme v celkovém počtu obchodních míst, kde lze platit kartou nebo mobilem. Naše studie pak ukazuje, jak obrovský ekonomický potenciál bezhotovostní platby kartou, mobilním zařízením či přes internet mohou mít,“ uvedl regionální manažer Visa pro ČR a Slovensko Marcel Gajdoš.

Digitální platby by přinesly pro podnikatele a firmy úsporu času při zpracovávání příchozích i odchozích plateb, i zvýšení počtu zákazníků a tržeb. Veřejný sektor by vydělal díky vyšším příjmům z daní, podpoře ekonomického růstu, nižší administrativní zátěži i menším nákladům na řešení kriminality spojené s hotovostí. Spotřebitelé by získali v důsledku úspor času při provádění bankovních transakcí, plateb v obchodech a dopravě a díky snížení kriminality, uvedla Visa.

Nástup digitálních plateb bude mít podle Visy zásadní vliv na hospodářský růst města, zejména z dlouhodobé perspektivy. Během 15 let by měly bezhotovostní platby v Praze podpořit zvýšení růstu HDP o 0,24 procentního bodu, nárůst zaměstnanosti o 1,4 procenta, růst mezd o 0,2 procenta a stejné zvýšení produktivity práce.

Základním předpokladem pro nástup bezhotovostních plateb je rozšíření akceptační sítě. V Česku je stále prostor pro přibližně 90.000 nových akceptačních míst. „Ve světě očekáváme až desetinásobný nárůst akceptačních míst a podobně by se měl vyvíjet i trh v ČR. Objem karetních transakcí u nás tvoří sice více než pětinu útrat domácností, naším cílem je ale přiblížit se Skandinávii, kde je to 60 procent,“ uzavřel Gajdoš.