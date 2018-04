S podporou od Krnáčové můžeme odolat všem vyzyvatelům, říká favorit ANO na primátora Nacher

Primátorka Adriana Krnáčová uvedla v rozhovoru pro MF Dnes, že podporuje právě vás a pokusí se k podpoře přesvědčit i členskou základnu. Co pro vás podpora znamená?

Velmi mě potěšila. Je důležité mít podporu stávajícího primátora, důležitá je spolupráce a také, aby se předešlo nějakým vnitřním diskuzím nebo sporům. Podpora od paní Krnáčové může vést k vytvoření silnějšího týmu schopného odolat všem vyzyvatelům, které tady v Praze očekávám.

Jaké by byly vaše cíle, pokud byste získal primátorský řetěz? Co byste chtěl dotáhnout, co začít?

My jsme teď ve fázi, kdy jsou nominace na lídra. Příští týden je samotná volba, pak bude představení kandidátek a volebního programu a tvorba vizí. Teď to tady řešit by ode mě nebylo kolegiální a fér, aby se to členové dozvídali z novin. Jsem zatím jen pouhý nominant.

Často se říká, že být pražským primátorem je taková konečná, je to nevděčná pozice. Necítíte to tak?

Ano, je to tak. Ten tlak ze všech stran a to jak opozičních, tak koaličních, ze strany úřednictva, vnějšího prostředí, je obrovský. Já jsem k tomu mohl přičichnout zvnějšku jako předseda výboru pro vzdělávání a sociální politiku, a musím říct, že ten kontext toho rozhodování je úplně jiný, než se zvnějšku může zdát. Je celkem naivní představa, že člověk lusknutím prstu může něco ovlivnit. V tomhle má paní primátorka pravdu.

