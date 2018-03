Sezona zahájena: Farmářské trhy na Tyláku dostaly nový kabát, přibudou festivaly jídla i tematické trhy

Farmářské trhy na Tyláku zahájily sezonu. Nakoupit si tady můžete letos oproti předešlým rokům i v pondělí. Od pondělí do pátku tady objevíte na 20 stánků nejen s ovocem a zeleninou. Letos se navíc můžete těšit na sobotní festivaly jídel.

Trhy na Tylově náměstí zahájily sezonu – a do dalšího roku se pustily ve zbrusu novém kabátu. Letos je možné je navštívit i v pondělí, prodloužila se i prodejní doba, kdy bývají stánky připravené od 8 do 18 hodin. Do budoucna tady budou probíhat tematické trhy i sobotní street food festivaly.

Do loňského roku bylo na náměstíčku 14 stánků, letos jich bude 20. „Někteří osvědčení prodejci zůstali, ale i díky rozšíření počtu stánků bude na trhu stále více nových prodejců. Snažíme se trh udělat co nejzajímavějším místem k nákupu, takže pro příklad nás už zanedlouho navštíví mobilní pec na špaldovou pizzu nebo živé ryby,“ prozradil za organizátory trhů Martin Kadleček.

