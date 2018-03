Stavěla bych, až bych brečela. Ale nemůžu, říká primátorka Krnáčová

Co hodláte dokončit v příštím zhruba půl roce, který zbývá do komunálních voleb?

Určitě chceme dokončit pěší zónu na Václavském náměstí do úrovně Vodičkovy ulice a do určitého stadia dotáhnout rekonstrukci Rašínova nábřeží. U náměstí jde o projekt, který byl vysoutěžený už v roce 2005. Od té doby se ale politická reprezentace nedokázala dohodnout, jak s ním pokročit. Nám se to podařilo zvládnout. Asi nejdůležitější je rozšíření Lítačky i na Středočeský kraj. Bude existovat jeden platební nástroj pro oba regiony, integrována bude také IN karta.

Kdy rozšířenou Lítačku zprovozníte?

Spustíme ji v červenci. Budete moci mít kupon nahraný v mobilní aplikaci nebo na platební kartě. Začne tedy fungovat to, co mělo být hotové už před pěti lety. Město ale mělo Opencard, kterou nemohlo jakkoliv rozvíjet. Pracujeme na tom rok a půl, máme vysoutěžené dodavatele. Už se domlouváme jen na detailech, jako jsou validátory a podobně.

Kolik to bude stát?

Náklady dosáhnou 32 milionů korun. Zahrnují celý systém včetně softwaru.

Opoziční ODS vás vyzvala k vypovězení koaliční smlouvy s Trojkoalicí. Podle občanských demokratů blokuje rozvoj Prahy hlavně Strana zelených. Dokončíte volební období v sestavě, která je rozhádaná už od svého zrodu?

Nemá smysl vypovídat koalici půl roku před volbami. Kdybychom to chtěli, mělo by to smysl udělat dřív. ODS má částečně pravdu. Ve stávající rodině ale musíme dožít. Mrzí mě, že někteří představitelé zelených v poslední době velmi lžou.

Opozice vás kritizuje za zastavení investic do infrastruktury, jako je výstavba okruhů či metra D, za chybějící koncepci oprav mostů či řešení parkování. Co je příčinou?

Názorové rozkoly v koalici o tom, jakým způsobem a jak rychle by se Praha měla rozvíjet. Jsou v tom prvky iracionality. Nechápu například, jak mohou zelení trvat na tom, aby vnitřní okruh vedl po povrchu, když řada velkých evropských měst je podtunelovaná. Jsou i jiné věci.

Teď mi třeba paní náměstkyně Petra Kolínská vyčetla, že se táhne metro D. Přitom osm měsíců vyjednávala s Metroprojektem o výtvarné soutěži a nedohodla se s ním. Chci se do toho vložit a vyřešit to. Bohužel je to tak se vším. Stejně dopadlo Malostranské náměstí. Je naprosto neakceptovatelné něco rozdělat do poloviny a pak od toho dát ruce pryč a hodit vinu na jiné.