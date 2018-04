Stovky lidí v Praze odmítly antisemitismus. Připomněly židovské oběti holokaustu a výročí Izraele

Stovky lidí se dnes vydaly centrem Prahy v Pochodu dobré vůle, kterým si připomněly památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení státu Izrael. Z náměstí Franze Kafky prošel průvod částmi židovského města kolem Rudolfina směrem do Valdštejnské zahrady. Tam shromáždění vyvrcholilo vzpomínkovým programem Všichni jsme lidi. Akce proti antisemitismu se konala popatnácté. Pořádala ji česká pobočka organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

"Pochodu se zúčastnilo zhruba 400 lidí, v zahradě se k nim připojily další asi dvě stovky účastníků," řekl ČTK předseda ICEJ Mojmír Kallus.

Letos pochod provázel zdramatizovaný příběh židovských dětí, které zachránil odvoz do Dánska a po válce se opět potkaly. "Je to příběh o hrůze a utrpení holokaustu a zároveň o naději, která přežívá navzdory tomu, co se odehrálo, když se najdou slušní lidé, kteří se rozhodnou něco dělat," uvedl jeden z organizátorů akce Radek Hejret.

Na cestu od Staroměstského náměstí vyrazili účastníci pochodu za zpěvu hebrejských písní a zvuku šofaru - nástroje ze zvířecího rohu, který se používá při slavnostních příležitostech. Do průvodu se zapojili lidé všech generací, včetně několika desítek studentů z Česka, Německa a Dánska. V jeho čele jel na kolečkovém křesle i herec Jan Potměšil, který akci podpořil i v předešlých letech.

Na Palachově náměstí před Rudolfinem se lidé zastavili k pietní vzpomínce na oběti holokaustu. Shlédli tam taneční kreaci choreografa Pražského komorního baletu Igora Vejsady, která vyjadřovala "tragédii i zázračné povstání židovského národa z popela holocaustu".

Průvod pak pokračoval na Klárov a do Valdštejnské zahrady, kde je čekal vzpomínkový program. Lidé na místě podepisovali petici proti antisemitismu, kterou iniciovala senátorka Daniela Filipiová (ODS), a petici na podporu přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyslechli si proslovy místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) či izraelského velvyslance Daniela Merona.

Podle Kubery antisemitismus a nesnášenlivost v Evropě v posledních letech spíše narůstá, a je proto nutné neustále vyjadřovat odpor k těmto tendencím. "Doufám, že toto shromáždění je skutečnou výzvou, apelem a také nadějí pro všechny ty, kteří dnes nic nedělají a pasivně přihlížejí narůstajícímu zlu. Pokud nám naše současnost začne být lhostejná, je to začátek konce," řekl.

Součástí programu bylo scénické čtení pasáží z knihy Judity Matyášové Přátelství navzdory Hitlerovi, která přibližuje osudy obětí nacistické genocidy. Promluvil Alexander Fried, rodák z Podkarpatské Rusi, který přežil holocaust. K poslechu hrálo izraelské jazzové trio Yotama Silbersteina.

Izrael si připomíná Jom ha šoa, tedy den památky obětí holokaustu, při dubnovém výročí povstání ve varšavském ghettu. Jinak tento památný den připadá na 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen koncentrační tábor Osvětim.