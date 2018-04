Bývalá předsedkyně představenstva zlínské nemocnice čelí obžalobě z korupce

NFPK podal v roce 2014 trestní oznámení o podezřelých zakázkách a zkreslování účetnictví v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB). V říjnu 2016 se v nemocnici uskutečnila policejní razie, tento týden podala státní zástupkyně k soudu obžalobu.

„KNTB patřila k nejzadluženějším v zemi, neboť její závazky dosahovaly miliardy korun. Na podezřelé praktiky upozorňovali někteří zaměstnanci KNTB, členka dozorčí rady či dokonce zdravotní pojišťovna. Přesto vedení kraje situaci bagatelizovalo, jakoby důvodem byla smůla či náhoda. Následně začal hospodaření nemocnice zkoumat Nadační fond proti korupci a svá zjištění doručil státnímu zastupitelství,“ uvedl Konieczny.

Zakázka na modernizaci magnetické rezonance byla uzavřená v listopadu 2012. Barnášová se údajně domlouvala se zaměstnancem firmy na zadávacích podmínkách i ceně před samotným zadáním zakázky. „Zakázka navíc byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by objektivně bylo vyvráceno, že by snad nemohla proběhnout standardní otevřená veřejná soutěž,“ uvedl NFPK. Podle obžaloby byla zakázka zbytečná, protože nemocnice měla s danou firmou uzavřenou servisní smlouvu až do roku 2016.

„Podle vyšetřovatelů se Dana Barnášová také dopustila trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření nemocnice, kdy docházelo k závažné manipulaci s účetnictvím, nicméně spáchání tohoto trestného činu bylo již promlčeno. Finanční ukazatele dosáhly alarmujících hodnot, na což upozornila ve svém dopise tehdejší předsedkyně dozorčí rady KNTB Hana Příleská a zaslala ho vedení kraje ve složení ČSSD, SPOZ, KSČM. Dokonce uvedla, že kraj může kvůli pochybnému hospodaření o svoji nemocnici přijít,“ uvedl NFPK. V nemocnici podle fondu nebyly vyhlašovány veřejné soutěže nebo byly duplicitní zakázky. Fond chce také podat podnět Komoře auditorů České republiky na společnost, která dělala audity nemocnice. Na podání obžaloby upozornilo regionální vydání Mladé fronty Dnes.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek dnes ČTK řekl, že Barnášovou ani konkrétní případ nezná. „Ale jenom když vidím hospodaření, nákup například lineárního urychlovače a jiných přístrojů, které v nemocnici byly, také některé předražené stavby, které se tam dělaly, tak jsem přesvědčen, že v tom nebyla jenom sama. Že tam lidí, kteří se podíleli na výrazně špatném ekonomickém výkonu nemocnice, tedy na těch ztrátách, a zapříčinili dluhy, těch lidí je víc a jsem rád, že v tomto případě snad spravedlnost dojde ke svému závěru,“ uvedl hejtman.