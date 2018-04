Další problém s přesčasy? Nejpřísnější pohotovost se začíná počítat do limitu pracovní doby

Soudní dvůr EU podpořil zhruba před měsícem belgického hasiče, který musel držet pohotovost na telefonu a v případě potřeby do osmi minut dorazit na stanici. Podle soudu jde o tak přísnou pracovní pohotovost, že musí být zahrnuta do pracovní doby. Zaměstnavatelům to značně zkomplikuje život. „Je to problém i pro české firmy, které musejí toto rozhodnutí zohlednit. Zaměstnanci totiž mohou pracovat jen 48 hodin týdně a do tohoto limitu se nově započítávají také tyto přísné pracovní pohotovosti. Běžná česká firma ale neví, že by to měla řešit,“ upozornil v rozhovoru pro INFO.CZ advokát Tomáš Procházka, který je partnerem kanceláře Dvořák Hager & Partners.