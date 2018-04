Je načase se celkově zamyslet nad fungováním české justice, myslí si žalobce Pavel Zeman

Po 25 letech fungování samostatného českého státu je podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana na místě zamyslet se komplexně nad fungováním české justice. Podle něj je třeba zhodnotit, zda čtyři články soudní soustavy nejsou příliš. Je také třeba diskutovat nad rozdělením soudních okresů a krajů i nad přijetím nového trestního a občanského soudního řádu a také řešit postavení státních zástupců. Zeman to dnes řekl novinářům v Senátu před zahájením konference k ústavnímu zakotvení státního zastupitelství.

Zakotvení zastupitelství se podle Zemana nedá řešit osamoceně, protože státní zastupitelství a soudnictví jsou spojené nádoby. "Preferoval bych přistoupit k tomu systémově: říci si, co potřebuje justice, a pak řešit jednotlivé věci," uvedl. "Mohly by nám stačit tři články soustavy? Osobně se domnívám, že ano. Máme 86 soudních okresů - není to mnoho? Nebo snad málo? (...) To jsou všechno relevantní otázky a našli bychom jich podstatně více," dodal.

Nejvyšší státní zástupce dále podotkl, že by bylo vhodné zamyslet se nad tím, zda má justici spravovat ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán, či zda se má justice spravovat samostatně, a případně jakým způsobem.

Pro justici by podle Zemana bylo ideální, kdyby ministr spravedlnosti působil po dvě, nikoliv pouze po jedno volební období. Ve funkci by měl zpracovat analýzu fungování justice - v podstatě sociologický průzkum, který by odpověděl na otázky, kam společnost dospěla, jak vnímá justici a jestli je pro ni justice srozumitelná.

Součástí debat by pak následně měl být i dlouhodobě zvažovaný zákon o státním zastupitelství. Zeman připustil, že by bylo případně možné "oprášit" i původní variantu předloženou bývalým ministrem Pavlem Blažkem (ODS) a pustit ji znovu do legislativního procesu.

Předseda senátního ústavněprávního výboru Miroslav Antl doplnil, že senátní návrh zákona o státním zastupitelství nepřipadá v úvahu. "Měla by to být ucelená novela. Je to věcí vlády, zejména ministerstva spravedlnosti," podotkl. Připomněl, že předchozí dva pokusy o prosazení nového zákona narazily na odpor, přičemž Blažkův návrh byl podle něj životaschopný.