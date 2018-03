Na 14 let do vězení za písničky v mobilu? Ve filmech se o lidských právech dozvíme více než v zákonech

V Praze ve středu skončil další ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Díky tomuto projektu si každoročně připomínáme také to, že to s lidskými právy a jejich dodržováním není v České republice vůbec špatné. Právě naopak. Ale rovněž to, že v mnoha jiných zemích je tato situace daleko horší. Někde je až hrůzná. Právněfilmový týden komentuje Jan Januš.

Vraťme se ještě ke dvěma filmům promítaným na festivalu Jeden svět. Německý dokument Když se bůh nedívá režiséra a scénáristy Tilla Schaudera vypráví o íránském hudebníkovi Shahinovi Najafimu, nad kterým byl v Íránu v roce 2012 vynesen trest smrti prostřednictvím takzvané fatvy. O tři roky později byl ještě zpřísněn, vypsaná odměna se totiž násobně zvýšila. Shahin žije v Německu a připravuje se v proměňující se Evropě, čelící přívalu uprchlíků i terorismu, na své koncertní turné. Sledujeme vyhodnocování bezpečnostní situace a strach řady jeho spolupracovníků, někteří ho postupně opouštějí. Film pokládá také tvrdou otázku. Pokud by se na koncertu něco stalo, kdo by za to nesl odpovědnost? Nebyl by to i Shahin, který jej nezrušil?

Pojem fatva máme ve zdejším prostředí spojený především se spisovatelem Salmanem Rushdiem, jehož za jeho román Satanské verše odsoudil k smrti právě vynesením fatvy íránský ajatolláh Chomejní. Co ale obrat fatva konkrétně znamená? Pozorní diváci se totiž mohli s tímto termínem setkat na Jednom světě také ve filmu Soudkyně, o němž jsme psali minulý týden a kde rozhodně žádný trest smrti nepadl.

Jak po filmu upřesnila odbornice na Blízký východ Zora Hesová, obecně jde vlastně o právní názor, o který mohou muslimové požádat odborníky ve chvíli, kdy si nejsou jisti například určitým rituálem nebo souvislostmi sňatku. Bohužel je ale fatva využívána také výše popsaným způsobem. Dodejme, že v Íránu neexistuje svoboda slova a umění se přísně cenzuruje, například zpěv žen je podle Hesové vyloučen.

Ve filmu Když se bůh nedívá padne ještě jedna informace. V Íránu byla podle ní odsouzena ke 14 letům vězení dívka za to, že měla v mobilu Shahinovu hudbu. Neznáme kontext, podle Hesové může jít o demonstrativní trest. Každopádně vypadá strašlivě.

Co mám dělat, když má práce není legální?

Díky filmu Tohle je Kongo jsme se přemístili do Afriky a jak název napovídá do Demokratické republiky Kongo, dřívějšího Zairu. Víte, že v místní armádě se ještě používají tělesné tresty? Nebo to, že když belgický král Leopold II. na začátku 20. století Kongo kolonizoval a nechával těžit zlato a kaučuk, byli místním za nesplnění normy usekávány ruce? Existují hrůzné fotografie, které to dokazují.

Kongo, kterému se neulevilo ani v dalších letech, si nese své historické křivdy stále s sebou. A tak v něm řada lidí přistupuje k zákonům velmi svérázně. Například obchodnice s nerosty, nazývaná Romantická mamá, je prodává, i když si uvědomuje, že to není legální. Potřebuje uživit své děti a to, že se jí daří, považuje za boží znamení. V jednu chvíli sice mluví o tom, že se bojí vězení. Protože co by pak bylo s jejími dětmi? Ale sama klade otázku, co má dělat, když její profese není legální? Ať ji vláda zlegalizuje… Logika života.

Snímek Daniela McCabe je pozoruhodný také z dalších důvodů, kamery provází vojáky do první linie a diváci jsou tak téměř přímými účastníky několika tvrdých bojů. Režisérovi se podařilo mluvit s více stranami konfliktu a jeho snímek, odehrávající se zčásti také v uprchlickém táboře, tak rovněž otevírá otázky humanitárního a válečného práva. Film bude v příštích týdnech k vidění rovněž v regionech, můžete se tedy na něj ještě vypravit.

Soudní drama nás čeká i na Febiofestu

Tento týden dochází také ke střídání dvou velkých českých filmových festivalů. Hned poté, co v Praze skončil Jeden svět, totiž začal Febiofest. A rovněž na něm najdeme několik filmů o právnících a o právech. Jde například o snímek Roman J. Israel, Esq. s Denzelem Washingtonem v hlavní roli, který si za své ztvárnění amerického idealistiského advokáta vysloužil nominaci na Oscara i na Zlatý globus. Česká kina film o soudech v Los Angeles nepromítala, vycházejí tu pouze DVD a Blue-ray disky.

Soudní drama nás čeká také v případě filmu 55 schodů, který vypráví o skutečném sporu o dávkování léků v psychiatrické léčebně. Advokátku Colette Hughesovou hájící pacientku Eleanor Rieseovou si zahrála Hillary Swanková, její klientku Helena Bonham Carterová.

S filmy a s pořady s právní tematikou to bývá obtížné. Mohou totiž nevratně pochromout právní povědomí neprávníků. Ale naopak, pokud jsou povedené, mohou sehrát při právní osvětě nezastupitelnou roli. Věřím, že zmíněné snímky patří do té druhé kategorie.