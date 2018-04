Neztrácí už Rychetský důstojnost? Justiční hru nemusí pískat za každou cenu. Komentář Jana Januše

Svého času se Pavlu Rychetskému a předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi podařilo sehrát klíčovou roli při obsazení pozice nového předsedy Nejvyššího soudu. Rychetský si rovněž naformoval, i přes kritiku části odborné veřejnosti, téměř kompletní složení „třetího” Ústavního soudu. A hru o nejvyšší justiční funkce by rád pískal i dál.

Rychetský pátečním Hospodářským novinám řekl, že schůzka, o níž požádal, vůbec nesouvisí s jeho dřívějším odchodem z funkce: „Když jsme byli loni v červnu zvoleni předsednickou zemí Konference evropských ústavních soudů, získali jsme mandát do konce roku 2020. Takže se v tuto chvíli vůbec nezabývám tím, kdo zaujme moje místo po roce 2020, pokud v té době skutečně rezignuji. Což neznamená, že mě to za ty tři roky nebude zajímat, samozřejmě bude.”

S prezidentem chce řešit také „neutěšený stav v oblasti procesních předpisů”, což následně předkládá, dosti překvapivě, jako obsazení postů ministra spravedlnosti („potenciálního předkladatele nových procesních kodexů”) a nového předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu. A možná budou mluvit také o nové pozici pro končícího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu.

Předseda Ústavního soudu by měl respektovat, že prezident Zeman nejeví o jeho další personální konzultace příliš zájmu a rozhodne si po vlastní ose. I když to může být vzhledem k Zemanově aktuální nekontrolovatelnosti pro justici i celou Českou republiku dost příšerná zpráva, předseda Ústavního soudu by to měl nechat být. Určitě se nehodí vytvářet další tlak mediálními vyjádřeními. Jinak ohrožuje nejen vlastní reputaci, ale teoreticky rovněž pozici Ústavního soudu a justice obecně. Pozici, kterou si zatím nikdo nedovoluje zpochybnit.

Připomeňme základní pravidla. Na obsazení místa šéfa Nejvyššího správního soudu se musí prezident dohodnout s předsedou vlády, ministra spravedlnosti vybírá premiér. Předseda Ústavního soudu tu ze zákona nehraje vůbec žádnou roli. Na jeho konzultaci nemusí být nic špatného, i když pro mnohé bude prostě za hranou. Ale nelze to tvrdit ve chvíli, kdy o ni nikdo nestojí. A v tom je celé jádro problému.

Pokud by existovala Nejvyšší rada soudnictví a Pavel Rychetský byl jejím předsedou, jak se o tom také mluvilo, mohla by být situace jiná. Ona pravidla by možná i jinak vypadala. Nejvyšší rada soudnictví ale neexistuje a Rychetský v jejím čele nestojí. Jakoby na to zapomínal.

Argument, že právě předsedové nejvyšších soudů sehráli roli náhradníků této organizace při dojednávání kompromisu ohledně vyrovnání soudcovských platů a mohou ji tak držet i v jiných případech, selhává. Zatímco tehdy šlo o právní vakuum a za soudce zkrátka někdo mluvit musel, teď jsou pravidla zcela jasná.

Pavel Rychetský zasluhuje úctu. V čele Ústavního soudu stojí téměř 15 let, tuto instituci v mnohém vybudoval. V poslední době se ale vyjadřuje k věcem, k nimž by se vrcholný soudce jeho formátu, minimálně takto otevřeně, vyjadřovat neměl. Ať už jde o hodnocení Zemanových spolupracovníků či řešení povolební situace. A byla by škoda, kdybychom si jeho závěrečnou etapu na Ústavním soudu měli spojovat ještě s doprošováním se Hradu. O cokoliv.