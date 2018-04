Pelikán končí a hlásí: Mám splněno. Ale mýlí se, tyto nedodělky po něm zůstávají

Nestává se to často, ale občas se politikovi přihodí, že jeho první velký krok je zároveň poslední. Ministr spravedlnosti v posledních dvou vládách Robert Pelikán po dvou zahřívacích pokusech oznámil konec v politice krátce poté, co se dokázal postavit prezidentovi a rozhodl o vydání údajného ruského hackera Nikulina do USA.