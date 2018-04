Právnická firma roku: Češi si odnesli ze Slovenska jen jeden titul, je to pro ně nejslabší ročník v historii

V letošním slovenském žebříčku Právnická firma roku slavily úspěchy také slovenské kanceláře několika českých advokátních firem. Na vrchol ale dosáhla jediná, a to PRK Partners, která si odnesla cenu za daňové právo. Od vzniku soutěže, na které spolupracuje týdeník Trend a Epravo.sk, jde pro české advokáty co do počtu získaných trofejí o nejslabší ročník v historii.