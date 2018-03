Předseda Nejvyššího soudu Šámal kritizuje oddlužení „absolutních neplatičů“. Efekt bude opačný, varuje

Pelikán chce podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti zmírnit. Sněmovna s tím souhlasí; podpořila vládní novelu insolvenčního zákona, podle které by do oddlužení mohli vstupovat dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků.

A v nejkrajnější variantě i bez toho, že by v sedmileté lhůtě vůbec splatili jakoukoli část dluhů. Proces oddlužení má trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Padnout má nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů.

Předloha předpokládá, že dlužník projde úspěšně procesem oddlužení, pokud za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů nebo za pět let alespoň 30 procent. Třetí, krajní varianta říká, že má dlužník po dobu sedmi let o splácení pohledávek alespoň usilovat – pak může být uspokojení věřitelů i nižší než 30 procent – tedy i nulové.

Budou si půjčovat ještě radši

„Nejsem odpůrce toho, aby se lidem, kteří se dostali do špatných poměrů a více méně se z toho stala otázka sociální, aby se jim pomohlo. Ale nemyslím si, že v absolutním odpuštění všech dluhů je dobrá cesta k nápravě,“ říká předseda Nejvyššího soudu.

Uvádí dva důvody. Jednak „na druhé straně“ nemusí podle Šámala stát vždy jen společnosti, které se pohybují při půjčování peněz za hranou. I samotní věřitelé mohou být chudí a potýkat se stejnými problémy jako člověk, který usiluje o oddlužení.

„A když to uděláme en bloc, bez posuzování těchto případů individuálně, tak docílíme jen toho, a řeknu to trošku v uvozovkách a s nadsázkou, že ti, kteří si rádi půjčují, si budou půjčovat ještě radši. Podle mě se to bude prohlubovat a povede to k opačnému efektu, než si ti, kdo to prosazují, slibují,“ varuje Šámal.

Problematická je podle jeho slov jen ta část vládního návrhu, která se týká možnosti nesplatit nic. „Myslím, že by se to mělo víc diferencovat. Ale nemusí tam být úplná nula. Může to být třeba pět procent,“ říká Šámal.

Jako trestní právník nabízí i analogii ze svého oboru a říká, že při vynášení trestu se viníkům též neříká, že sice mají být potrestáni, ale soud trest zcela odpustí. „Myslíte, že to bude efektivní?“ ptá se Šámal.