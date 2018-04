Říkat nepřístojnosti mi šlo ve funkci vždycky dobře, loučil se Robert Pelikán s podnikovými právníky

Ministrovi spravedlnosti Robertovi Pelikánovi (ANO) jeho ohlášený konec ve funkci svědčí. Ve čtvrtek večer se usmíval na předávání cen Podnikový právník 2018 a svou nezvykle pokornou zdravicí bavil publikum. Přitom se na galavečer podle svých slov vůbec netěšil. „Bojím se, abych zase neřekl nějakou nepřístojnost, to víte, že mi vždycky š lo dobře v té funkci. Naštěstí to za mě zvládl pan moderátor hned na začátku večera,“ otevřel svou řeč v pražském Sacre Coeur odcházející ministr.

Narážel tak na slova moderátora Jaroslava Kramera, který večer v nadsázce označil za rozlučkovou party ministra spravedlnosti.

Pelikán následně vzpomínal na to, jak na začátku 90. let jezdil se svou matkou, nynější soudkyní evropského Tribunálu profesorkou Irenou Pelikánovou, do Francie. Setkali se tam i s vedením místní asociace podnikových právníků: „Chovali se k nim všichni s takovou obrovskou úctou a respektem. My jsme tomu moc nerozuměli, protože tou dobou nebylo podnikový právník sousloví, které by mělo zrovna skvělý zvuk. Byla doba, kdy všichni chtěli být advokáty nebo ještě lépe komerčními právníky.“

„Myslím, že díky tomu, kam se posunula naše země, ale i díky neochvějné snaze Marie Brejchové (prezidentka Unie podnikových právníků - pozn. autora), dnes Unie podnikových právníků má tak dobrý zvuk jako ta asociace ve Francii. Patří jí dík a myslím, že je to zcela zasloužené, protože to povolání je, myslím, nesmírně důležité. Mě se na něm líbí, že je vlastně svým způsobem nesobecké, protože podnikový právník není vidět. On se nemůže pyšnit svými vlastními úspěchy. Jeho úspěchem je, když jeho společnost nebo jeho skupina dobře funguje a nemá žádné právní problémy,“ složil Pelikán podnikovým právníkům svůj hold.

Vyhrála UPC i právníci z Lega či České spořitelny

Řada z nich si následně odnesla ceny, které Unie podnikových právníků již tradičně uděluje. Nejlepší podnikovou právní kanceláří má tak pro letošek firma UPC, samostatnou podnikovou právničkou se stala Jitka Piňosová ze společnosti Lego. Za občanské a obchodní právo si cenu odnesl Petr Liška, který šéfuje právníkům České spořitelny a je rovněž docentem na pražské právnické fakultě.

V kategorii compliance Unie rozdala čtyři ceny, a to Miroslavě Rybové z Agrofertu, Kláře Novotné z Novartisu, Drahomíře Brejchové z L’Oréalu a Vandě Kellerové z T-Mobilu.

Ve správním právu Unie ocenila Vlastimila Diviše z ČEPSu, v procesním Miroslava Mrázka z Českých Radiokomunikací. Cenu Perspektiva 2018 si odnesl Martin Kotva ze Siemensu.