Soudcovská unie: Končící Pelikán nechává v nejistotě výběr soudců

Odcházející ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zanechává ve velké nejistotě otázku výběru budoucích soudců. Jeho nástupce totiž může sám změnit či zrušit Pelikánovu instrukci. V reakci na ministrův avizovaný odchod z politiky to dnes uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Podle Unie státních zástupců končící ministr neprosadil zásadní změny v trestněprávní legislativě, je ho prý však třeba ocenit za to, že se nesnažil zasahovat do trestních řízení.