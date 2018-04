Vrchní soud vrátil kauzu Lukáše Nečesaného zpět do Hradce Králové, soud se jí bude zabývat už popáté

Případ Lukáše Nečesaného, kterého obžaloba viní z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích, se vrátí k projednání ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Pražský vrchní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu z loňského listopadu, který Nečesaného pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby. Hradecký soud by měl případ znovu projednat. Vyplývá to z informací na webu justiční databáze Infosoud. Na rozhodnutí upozornila Česká televize.

Proti osvobozujícímu verdiktu se u krajského soudu loni 20. listopadu na místě odvolala státní zástupkyně. Podle krajského soudu se nepodařilo prokázat, že to byl Nečesaný, kdo v únoru 2013 kadeřnici napadl. Soud se tehdy zabýval kauzou už počtvrté, třikrát Nečesaného uznal vinným. Nyní se tak bude krajský soud kauzou zabývat popáté.

„Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání,“ je uvedeno k rozhodnutí vrchního soudu z 23. března v databázi Infosoud. Mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek na dotaz ČTK rozhodnutí vrchního soudu nekomentoval. „Zatím jsme spis neobdrželi,“ řekl ČTK. Podobně reagoval na dotaz ČTK i krajský státní zástupce Pavel Hochman.

Otec obžalovaného Luděk Nečesaný dnes ČTK řekl, že o rozhodnutí vrchního soudu oficiálně nic neví. „Takovou informaci jsme dosud neobdrželi. V datové schránce k tomu nemám já, syn ani jeden z právníků vůbec nic,“ řekl Nečesaný. Podivil se nad rychlostí, s jakou odvolací soud rozhodl. „Musím říci, že nad takovým případem, který 14. března doputuje na vrchní soud a 23. března je už rozhodnuto, je potřeba se zamyslet. Případ se táhne čtyři roky a rozsudek hradeckého krajského byl vyhotoven velmi precizně, má 90 stran,“ řekl Nečesaný. „Odvolání státní zástupkyně bylo tak hloupé, že si nedovedu představit, že by mu mohl někdo vyhovět. Ale počkáme si na písemné vyhotovení,“ řekl ČTK Nečesaný.

Předseda senátu Miroslav Mjartan loni 20. listopadu při vynášení rozsudku řekl, že se nepodařilo přesvědčivě dokázat, že to byl obžalovaný, kdo útočil. „Vina obžalovanému musí být prokázána bez jakékoli pochybnosti, a to se nestalo... Nebylo prokázáno, že to byl Lukáš Nečesaný, kdo se útoku dopustil. Nebyl proveden důkaz, který by obžalovaného jasně usvědčoval,“ uvedl Mjartan. Státní zástupkyně pro Nečesaného navrhovala trest 13 let vězení.

Podle spisu mladík ženu napadl 21. února 2013 před koncem pracovní doby, opakovaně ji udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a přes 10 000 Kč. Vážně zraněnou našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Původní senát krajského soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek podruhé uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesanému ale v dubnu 2016 dal opět 13 let vězení, odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil. Po dovolání v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému přerušil a oznámil, že předchozí rozsudek zrušil. Počtvrté, již pod novým senátem, hradecký soud kauzu projednal mezi loňským 6. zářím a 20. listopadem.