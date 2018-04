Ať si každý spočítá, zda se to vyplatí, říká Záruba o vstupu O2 TV do extraligy

Hokej v České televizi = ROBERT ZÁRUBA. Nic nového. Ale co přijde dál? Jak s hokejovým programem z Kavčích hor zacloumá nástup konkurenční kanál? A co si vůbec myslí o krocích O2 TV a jejich slovních výstřelech? „Můžeme v klidu žít vedle sebe bez zbytečných siláckých vyjádření,“ soudí šéfkomentátor ČT sport.

Hokejový fanoušek řeší a dohaduje se, zda se vstupem nového koně na extraligový trh náhodou neskončí angažmá Robert Záruby na ČT. Dlouholetý komentátor možné obavy rázně rozptyluje. A nebojí se ani odchodu nejbližších spolupracovníků. „Nezaznamenal jsem ani náznak zájmu zvenčí, nikdo z kolegů mi neříkal nic o nabídce O2,“ říká Záruba.



Jak se tváříte na nově vzniklou dohodu BPA s ČT a O2 TV?

„Nehodnotím to v kategorii spokojenost či nespokojenost. Konkurence může pomoci nám i komukoli dalšímu, kdo se o hokejový program bude pokoušet. Nám se otevírá velmi dobrá možnost ukázat hokejový program zase trošku jinak.“

Nekompromisní Robert Záruba. Na druhé Nagano zapomeňte, problém hokejistů je v hlavě



Poslouží tedy nástup digitální televize k jistému vybičování?

„Vybičovat, to zase ne. Ono se každou sezonu musí připravit něco nového. Bez ohledu na příchod nového kanálu chystáme novinky, hlavně po vizuální stránce. To hlavní, co už devět let nabízíme v režimu Buly hokej živě, se dá zlepšit leda technicky, formálně, těžko však obsahově. Nenapadá mě moc, kudy jít ještě dál. Rezervy jsou dle mého názoru čistě technického rázu. A ty se pokusíme zaplnit.“



Podle výkonného ředitele O2 TV Sport Marka Kindernaye hokej na České televizi za posledních 25 let zamrznul. Tento výrok se vás musí osobně dotýkat, ne?

„Nevím, co bych k tomu řekl… My hokej vysíláme od roku 1957, takže zamrzlý hokej v České televizi je právě od roku 1957.“



Více si přečtěte na iSport.cz Premium.