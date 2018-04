Brankář Neuvirth odvrátil v NHL vyřazení Philadelphie. Nahrávkou přispěl i Voráček

Brankář Michal Neuvirth pomohl hokejistům Philadelphie odvrátit vyřazení v play off NHL, když se 30 zákroky podepsal pod výhru 4:2 v Pittsburghu. K vítězství Flyers přispěl nahrávkou útočník Jakub Voráček, na druhé straně zaznamenal přihrávku Dominik Simon. Stejně jako Philadelphia prohrává 2:3 na zápasy i Colorado, které si prodloužilo sezonu díky úspěchu 2:1 na ledě Nashvillu. Do druhého kola vyřazovacích bojů postoupil Winnipeg, jenž přehrál Minnesotu 5:0 a sérii ovládl 4:1 na zápasy.

Kapitán Philadelphie Claude Giroux otevřel skóre v 18. minutě po střele z první, na kterou mu od mantinelu nabil Voráček. Penguins ve druhé třetině otočili vývoj utkání, u trefy na 2:1 asistoval Simon. Při první brance Pittsburghu si Neuvirth nepohlídal prostor u tyčky, druhý gól mu prošel mezi betony. Flyers srovnali v 39. minutě v oslabení.

Souboj pensylvánských rivalů pomalu směřoval do prodloužení, ale 75 vteřin před koncem základní hrací doby rozhodl Sean Couturier střelou od modré o návratu série do Philadelphie. Pětadvacetiletý Američan naskočil do sestavy Flyers po jednozápasové absenci zaviněné srážkou na tréninku s obráncem Radkem Gudasem. "Cítil jsem se dobře. Jakmile vyjedete na led, popadnou vás emoce. Předvedli jsme dobrý týmový výkon, ale pořád jsme o utkání pozadu," uvedl Couturier.

Vyrovnání měl na holi lídr Pittsburghu Sidney Crosby, ale Neuvirth jeho pokus z bezprostřední blízkosti zastavil lapačkou. Pojistku do prázdné branky při power play domácích přidal Matt Read. Finský centr Valtteri Filppula posbíral tři body za gól a dvě asistence.

Třicetiletý Neuvirth si připsal první start v základní sestavě od 16. února. V předchozím duelu vystřídal Briana Elliotta a dvakrát inkasoval. "První třetina se nám povedla na výbornou, v té další jsme se nechali několikrát vyloučit. Předvedli jsme skvělý finiš a výhra nás moc těší. Play off mám rád, líbí se mi ten tlak. Přijeli jsme sem zvítězit a to se nám povedlo. Teď musíme uspět i v příštím utkání," prohlásil Neuvirth.

"Předvedl důležité zákroky. Je hodně dobrý, když si věří," uvedl na jeho adresu Giroux. Další gólman Flyers Petr Mrázek se do sestavy nevešel.

Pittsburghu se nepovedlo využít první mečbol. "Zápasy, v nichž můžete rozhodnout, jsou pravděpodobně nejtěžší," řekl gólman Matt Murray.

V Nashvillu se na gól čekalo až do 51. minuty, kdy centr Nick Bonino dorazil puk do sítě bruslí. Sudí gól nejdříve neuznal, ale po konzultaci s videorozhodčím ho vyhodnotil jako regulérní. Avalanche nesložili zbraně a během necelých tří minut zásluhou Gabriela Landeskoga a Svena Andrighetta stav obrátili. Z premiérové výhry v play off se radoval brankář Andrew Hammond, jenž při svém debutu v sérii zneškodnil 44 střel.

Winnipeg si zajistil postup už v první třetině, ve které Minnesotě nasázel čtyři branky. Ta první padla po 31 vteřinách zápasu. "Když máte možnost někoho vyřadit, chcete na ně rychle a tvrdě naskočit. Mužstva na pokraji vyřazení hrají s nadějí, ale jakmile o ni přijdou, můžete je rozdrtit," řekl kapitán Jets Blake Wheeler.

"Prvních deset minut jsme si vůbec nepřihráli. Působili jsme nervózně a oni toho využili," mrzelo kouče Minnesoty Bruce Boudreaua.

Pod první vítěznou sérii v historii Jets se 30 zákroky podepsal Connor Hellebuyck, jeden z trojice kandidátů na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře roku, který vychytal druhou nulu po sobě. Další soupeř Winnipegu vzejde ze souboje Nashville - Colorado.