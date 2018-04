Bude Stramaccioni po propadáku ve Spartě trénovat Baráka a Jankta? Chtějí ho v Udine, píší v Itálii

Před minulou sezonou ho s velkými očekáváními angažovala Sparta, pražské působení pro něj ale skončilo už letos v březnu. Bez práce by ale Andrea Stramaccioni nemusel být dlouho. V italské Serii A to má totiž nahnuté trenér Udine Massimo Oddo. Dle informací serveru Football Italia by se jeho nástupcem mohl už v nejbližších dnech stát právě bývalý kouč Letenských.

Udine nezažívá zrovna dobré období. Tradiční italský klub prohrál už devět zápasů v řadě a v tabulce se krčí na třináctém místě. Na Apeninském poloostrově nyní kolují zprávy, že jubilejní desátá porážka by trenérovi Massimu Oddovi mohla zlomit vaz.



K té by mohlo dojít už dnes večer (20.45) a nejde zrovna o nepředstavitelnou věc. Tým, za který hrají i čeští reprezentanti Antonín Barák a Jakub Jankto, se totiž vydá na hřiště druhé Neapole, která stále drží šanci na zisk titulu.

Sám Oddo navíc avizoval, že do utkání nepošle své mužstvo v nejsilnější sestavě – klíčové hráče totiž bude chtít šetřit pro víkendový zápas s Crotone, které je „zebrám“ v tabulce podstatně blíže. Je ale otázkou, zda do duelu mužstev z druhé poloviny tabulky ještě 41letý kouč Udine povede.



Dle zprávy webu Football Italia by mohl Odda na lavičce Udine nahradit Andrea Stramaccioni. Ten je od března, kdy ho ze svých služeb kvůli špatným výsledkům propustila Sparta, bez práce.



Italský kouč by nešel do neznámého prostředí. Klub už z pozice hlavního trenéra vedl v ročníku 2014/15, ve funkci však vydržel jen jedinou sezonu. V té Udine skončilo na šestnáctém místě, jen sedm bodů nad sestupovou hranicí.



