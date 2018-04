Čína do Česka vysílá elitní bojovníky. V ringu je čeká vicemistryně Evropy v kickboxu Mašková

Do Prahy míří nejlepší čínští kickboxeři, na které už příští čtvrtek budou v ringu čekat čeští sportovci v čele s vicemistryní Evropy v kickboxu Sandrou Maškovou. „Nastoupí na nás čínská elita a my se s tím musíme popasovat. Nevím, co od toho očekávat, ale jsem připravena na nejhorší,“ říká před zápasem Mašková.