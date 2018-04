Experti: Kdo získá titul? Většina věří Plzni, sparťan Frýdek tuší Slavii

Ivan Kopecký, expert deníku Sport - PLZEŇ

„Jasně, Plzeň zase ztratila, ale myslím, že v globálu se nic nezměnilo. Plzeň je pro mě pořád favorit číslo jedna hlavně proto, že za ní nečíhá žádný hladový soupeř, který by po ní vystartoval a sebral jí titul. Plzeň sice nemá nejlepší jaro, ale stejně to bude zasloužený mistr: počítá se přece i 46 bodů z fantastického podzimu. Nevěřím Slavii, že by Plzeňákům ještě mohla titul vyrvat. Slávisté nehrají přesvědčivě, často musejí otáčet zápasy po prvním gólu soupeře a do suverenity mají daleko.“

David Střihavka, expert deníku Sport - PLZEŇ

„Už to nepustí. Bod, který Plzeň získala se Spartou, v konečném účtování rozhodne. Pro Viktorii je hrozně důležité, že nedělní hit nakonec zvládla, hlavně po psychické stránce. Teď má před sebou Brno a Karvinou, což jsou relativně lehčí soupeři, které podle mě udolá. A pak už to vzhledem k papírově snadnému losu dohraje, Slavii čekají náročnější výzvy. Kdyby Sparta v Plzni vyhrála, mohla ještě do boje o titul zasáhnout i ona, ale to se nestalo.“

Antonín Panenka, mistr Evropy 1976 - PLZEŇ

„Viktorka trochu hazarduje, ale výsledek šlágru se Spartou se ve finále může ukázat jako rozhodující. Kdyby Plzeň prohrála, byla by na tom daleko hůř. Vydřená plichta může tým nakopnout a pomoct mu v poslední fázi sezony na cestě za titulem. Slavii sice ještě čeká zápas s Plzní, ale stejně nemůžete dopředu s jistotou říct, že slávisté vyhrají. Navíc pět bodů pořád není malý náskok, musíte ho stahovat minimálně dvě kola. A upřímně, Slavia taky nikoho nepřehrává.“

