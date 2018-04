Extraliga na O2 TV: Jak bude vypadat?

Změnu hracího formátu, řadu novinek i možné komplikace pro kluby. I to přináší vstup televize O2 TV sport do českého hokeje, v němž se od příští sezony 2018/2019 podílí na vysílání společně s Českou televizí. Kdy dostane přednost nováček a kdy poběží hokej na ČT sport? Kdo bude tvořit komentátorský tým i výběr expertů a přesune se do něj také Robert Záruba? Podívejte se na nejpodstatenější otázky a odpovědi k novému formátu vysílání Tipsport extraligy.