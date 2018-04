FIFA chce rozšířit MS už v roce 2022. EPFL je proti

FIFA rozšíření mistrovství v roce 2026 schválila loni, nyní však Infantino nechal vypracovat studii, jestli by bylo možné rozšířit turnaj už o čtyři roky dříve. Podle agentury AP by to šampionát prodloužilo minimálně o čtyři dny, což by znamenalo delší přerušení soutěží, protože kvůli vedru bylo mistrovství v Kataru přesunuto z léta na zimu.

Také proto je sdružení evropských fotbalových soutěží EPFL proti. „Nejsme připraveni dělat kvůli mistrovství v roce 2022 další změny. Už tak jsme byli dost vstřícní a souhlasili s přesunem na zimu. Rozhodně nechceme, aby byl turnaj ještě delší,“ uvedl předseda EPFL Lars-Christer Olsson.

Mistrovství se obvykle hraje během letní pauzy na přelomu června a července, ale v Kataru se uskuteční od 21. listopadu do 18. prosince. „Vypadá to, že FIFA se s rozšiřováním rozjela,“ uvedl Olsson. „Je na čase, aby se začalo myslet na hráče. Potřebují nějaký čas na odpočinek. O tom, jak bude organizován fotbal, nesmí rozhodovat jen peníze,“ dodal.