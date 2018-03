Fotbalista roku Darida: Sesadit Čecha? To jsem nečekal, jen mi říkali, ať se učešu

Jaké je navázat na hráče jako Petr Čech, Karel Poborský a mnohé další, kteří trofej Fotbalista roku získali před vámi?

„Je to ohromně krásné ocenění, obrovská čest, že jsem se dostal mezi takové fotbalisty. Hodně si toho vážím.“



Co vám proběhlo hlavou jako první?

„Je to překvapení, těch emocí bylo hodně. Radost, doteď jsem z toho nervózní.“

Bylo to pro vás opravdu tak velké překvapení?

„Je to mé největší individuální ocenění v životě, řadím ho hodně vysoko. Dá se to srovnat s úspěchy, které jsme dosáhli s Plzní, ať už jde o titul v lize nebo zisk českého poháru. Je to trošku zvláštní, většinou jsem zvyklý slavit úspěchy s týmem.“

Bylo těžké mít proslov v přímém přenosu před plným sálem?

„Bylo, není to nic lehkého. Jsem raději na hřišti, než abych stál někde před kamerami.“



Proběhla vám v hlavě vaše dosavadní kariéra, co všechno vás stálo to, že jste se dostal až na vrchol?

„Tohle je na fotbale hezké. Čím víc se fotbalu věnujete, krásně vám to vrací. Tohle je ocenění za veškerou dřinu a zároveň motivace do budoucna, abych se snažil dál.“



