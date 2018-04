Hertl zajistil postupovou výhru San Jose, Simon asistoval

Hertl skóroval v sérii potřetí, v 50. minutě tečoval před brankou Ducks střelu od modré čáry. Český útočník tím srazil na kolena aktivní Anaheim, který se z pracně vybojovaného vyrovnání radoval jen chvilku a na větší odpor se už nevzmohl. V dresu poražených skončila v NHL sezona Ondřeji Kašemu, který v play off nebodoval, ale v základní části se řadil k lídrům týmu.

Dominik Simon nastoupil při premiéře v play off po boku Sidneyho Crosbyho a přispěl asistencí k výhře Pittsburghu 5:0 na ledě Philadelphie. Obhájce titulu vyhnal v 29. minutě po třetím gólu z branky Briana Elliotta, ale Michal Neuvirth brzy inkasoval po nečekaném manévru Crosbyho.

Simon nahodil puk od červené čáry na zadní mantinel, kde ho získal lídr Penguins a rychlým obratem našel místo u levé tyče. Překvapený český gólman, který v utkání kryl 11 střel, v té chvíli koukal na opačnou stranu.

Crosby touto akcí přeskočil v čele klubového bodování play off vlastníka Pittsburghu Maria Lemieuxe. Kanadský útočník má na kontě 173 bodů (62+111) a zároveň vede i produktivitu letošní vyřazovací části s pěti góly a čtyřmi asistencemi. David Pastrňák a Nikita Kučerov mají opačnou bilanci.

Právě Kučerov byl hlavní postavou Tampy Bay při výhře 3:1 na ledě New Jersey. Ruský útočník vstřelil dva góly a na třetí přihrál. Navíc Kučerov ukázal, že umí i přitvrdit, když v závěru první třetiny za stavu 2:1 ostře dohrál Samiho Vatanena. Otřesený obránce New Jersey poté zamířil do šatny a do utkání se už nevrátil.

Nashville vybojoval v Coloradu výhru 3:2, ale ve třetí třetině málem promarnil tříbrankový náskok. Vítěze základní části zachránila při závěrečném náporu domácích tyč.