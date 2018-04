Hledá se trenér. Kdo po mistrovství světa v hokeji nahradí Jandače?

V minulých dnech se pracovalo na naverbování Martina Straky k národnímu týmu na místo Josefa Jandače, jemuž končí smlouva a jenž odchází do KHL, jak včera oficiálně potvrdil. Ovšem podle posledních informací vysněný adept se po fázi rozmýšlení rozhodl vrátit pobídku a k řadě funkcí v Plzni další nepřidat. „Je to přesně tak. Měl by toho moc, nestíhal by všechno,“ řekl včera zdroj deníku Sport. Ten už dříve nadhodil, že v rámci svazového náběru hned za Strakou parkuje jméno Libora Zábranského, bosse Komety. A nyní veškeré indicie tuto tezi potvrzují.

Volba šéfa národního týmu je poměrně choulostivá otázka. V éře protivného medailového půstu je třeba volit obzvlášť precizně. Reprezentace sebrala z ledu cenný kov naposledy na mistrovství světa 2012 ve Finsku, kdy tým Aloise Hadamczika přivezl domů bronz.



Od té doby ani cink. Celkem pět šampionátů, dvě olympiády, navrch Světový pohár ukončený v základní skupině. Hadamczik, Růžička, Vůjtek, Jandač. Všechno silná jména, pokaždé však stejný nebo obdobný finiš podniku. Ani v sestavě často vyšperkované nejlepšími Čechy z NHL se blyštivá odměna nedotáhla.



