Hokej na MS: Zkušený útočník Birner nepojede kvůli zranění

Birner byl jedním z nejzkušenějších hráčů ve výběru trenéra Josefa Jandače. V reprezentaci dosud odehrál 63 zápasů, v nedávných utkáních Euro Hockey Challenge proti Francii byl i kapitánem týmu.

„Chtěl jsem jet na mistrovství světa. Proto jsem se rozhodl, že léčbu odložím. Koleno docela drželo, jenže v pondělí se znovu ozvalo. A s tímhle už nejde bohužel pokračovat,“ uvedl zklamaný Birner. „Doufal jsem, že to bude dobré, ale bohužel není,“ dodal.

Určité potíže připustil již po příjezdu na sraz před přípravnými zápasy proti Švýcarsku v Příbrami. Tehdy ale uvedl, že ho nijak neomezují na ledě, spíše mimo něj.

„Táhlo se to skutečně od klubové sezony. My jsme to na ledě ani nijak nepozorovali, ale ten subjektivní Michalův pocit byl takový, že se zranění zhoršovalo a teď ho to doběhlo,“ řekl novinářům asistent trenéra Jiří Kalous.

„Pro nás je to samozřejmě citelná ztráta, protože Michal patřil v poslední době k stabilním hráčům. Navíc byl součástí sehrané dvojice s Michalem Řepíkem a ta vazba se nám teď rozpadla. Je velká škoda, že se nezúčastní šampionátu, bohužel i tohle k hokeji patří a Michala to potkalo právě teď, což nás mrzí,“ doplnil Kalous.

Pětadvacetiletý Rittich, jenž strávil většinu sezony v prvním týmu Flames v NHL, je již čtvrtým gólmanem v současném kádru, který absolvuje přípravu na květnové MS. Dalšími jsou Pavel Francouz, Dominik Furch a Patrik Bartošák. Na domácím turnaji v Pardubicích Rittich chytat nebude, trenéři ho však chtějí vidět následně v akci na Švédských hrách.

„Byl jsem už delší dobu v kontaktu s Jirkou Fischerem, takže jsem měl nějaké informace, ale určitě je to pro mě příjemné překvapení. A jsem moc rád, že jsem tuhle příležitost dostal. Dnes to sice po tom letu bylo při tréninku trošku horší a mám toho docela dost, ale věřím, že během pár dní se vrátím do normálu a zabojuju o světový šampionát,“ hlásil Rittich.

„Chtěli bychom, aby všichni brankáři nějakým způsobem zasáhli do hry, ale budeme to řešit průběžně, jak kdo bude konkrétně chytat který zápas. David teď přiletěl, má za sebou cestu a musíme také chvilku počkat, aby se zaklimatizoval. Jeho příjezd znamená takovou tu zdravou konkurenci, protože jsou tu čtyři gólmani na jedno místo v brance,“ uvedl Kalous.

Další očekávanou posilou v pořadí je útočník Martin Frk z Detroitu, v jehož případě zatím platí původní plán, že by se měl k mužstvu připojit v pátek. „Uvidíme, jak to dopadne, protože někteří další kluci také měli problémy během cesty, takže budeme teprve řešit, zda naskočí do turnaje ještě tady v Pardubicích,“ uvedl Kalous.