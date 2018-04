Hokejisté Litvínova porazili Kladno 5:2 a udrželi se v extralize

Hokejisté Litvínova porazili v závěrečném kole baráže o účast v extralize Kladno 5:2 a udrželi se v nejvyšší soutěži. Díky třetí výhře za sebou zůstali o bod před Jihlavou, které nestačilo k záchraně ani vítězství 3:2 nad Karlovými Vary a po ročním působení se vrací do první ligy. Energie měla návrat mezi elitu jistý od minulého kola.

Severočeši nakonec obsadili v baráži první místo. Získali stejně jako Karlovy Vary 20 bodů, ale mají lepší bilanci vzájemných zápasů. Poslední skončilo Kladno s pouhými čtyřmi výhrami z 12 zápasů.

Litvínov vykročil do boje na dálku s Jihlavou rázně. Již po 24 sekundách hry překvapil Cikánka vyjetím zpoza branky Černý a posunul Vervu do vedení. Další gól mohl přidat ve 4. minuty Jánský, ale na gól si musel počkat o dvě minuty déle, než zakončil do odkryté branky Rytířů. Hosté se poprvé vážněji v útočném pásmu předvedli v 9. minutě, Kloz ale trefil jen tyč Kantorovy branky.

Hned na začátku druhé třetiny se do další šance dostal Černý, Cikánek se tentokrát překvapit nenechal. Severočeši dlouho nebezpeční v útoku nebyli, ve 27. minutě ale obrana hostů nechala zcela volného Jíchu, který při dorážce nezaváhal. O 48 sekund později přidal čtvrtý gól Lukeš a vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky mohl slavit záchranu v extralize.

Kladno sice předchozí barážový zápas v Litvínově vyhrálo 2:1, dnes bylo ale bez šance na solidní výsledek. Ve 43. minutě navíc přidal pátou branku obránce Baránek, jenž Cikánka překonal střelou od modré čáry krátce po buly.

Kantora usilujícího o druhou nulu za sebou prověřil v 50. minutě Machač, snížit ze slibné šance se mu ale nepodařilo. Nakonec se hosté branek dočkali. V 54. minutě se prosadil Patyk a o 40 sekund později Kaut. Na radosti domácích to ale neubralo. Stále tak platí, že od roku 1959, kdy Litvínov postoupil do extraligy, nikdy nejvyšší soutěž neopustil.